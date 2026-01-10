Vờ mua vàng, người phụ nữ “cuỗm” cục vàng 36 tỷ đồng trong tích tắc





Sự việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một người phụ nữ cùng đồng bọn đã trộm số trang sức vàng trị giá khoảng 1,4 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng).

Đoạn clip đăng tải trên India Today cho thấy một nhóm người bước vào cửa hàng vàng bạc và giả vờ làm khách hàng. Nhân tiện lúc nhân viên không để ý đã mở tủ lấy khay vàng.

Sau khi "cuỗm" được vàng người phụ nữ nhanh tay giấu vào tà áo. Sau đó, cả nhóm lặng lẽ rời đi một cách bình thản.

Điều đáng nói, tại cửa hàng có rất đông nhân viên bán hàng mà không hề hay biết sự việc. Chỉ đến khi nhân viên bán vàng kiểm tra tài sản mới phát hiện bị trộm nên đã trích xuất camera.

Người quản lý cửa hàng đến đồn cảnh sát Civil Lines để trình báo về vụ trộm vàng.

Ngay lập tức cảnh sát đến hiện trường để trích xuất các đoạn clip từ camera giám sát của cửa hàng cũng như các camera được lắp đặt trên các tuyến đường gần đó để truy tìm lộ trình mà các nghi phạm gây ra.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra.