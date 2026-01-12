Khoan sâu 2.600m xuống lòng đất, phát hiện mỏ dầu khí lớn tại châu Á, trữ lượng hơn 184.000 tỷ lít dầu

Ấn Độ xác nhận phát hiện khí đốt mới tại lưu vực Andaman–Nicobar, một khu vực nước sâu còn rất ít được thăm dò, đang được giới chuyên gia đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực gia tăng sản lượng khai thác trong nước và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Thông tin về phát hiện mới được công bố tại Hội nghị Phân tích Lưu vực tổ chức tại Mumbai năm 2025. Theo đó, sự hiện diện của hydrocarbon đã được xác nhận tại giếng khoan Sri Vijayapuram-2 do Oil India dẫn đầu, nằm ở vùng nước sâu ngoài khơi quần đảo Andaman. Giếng khoan này là một phần trong chiến dịch thăm dò ba giếng mà Oil India triển khai từ năm ngoái tại lô AN-OSHP-2018/1, được cấp quyền theo vòng đấu thầu thứ hai của Chính sách Cấp phép Diện tích Mở (OALP) năm 2019.

Giếng Sri Vijayapuram-2 được khoan ở độ sâu nước khoảng 295 mét và đạt độ sâu mục tiêu 2.650 mét. Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, ông Hardeep Singh Puri, cho biết các thử nghiệm sản xuất ban đầu ở độ sâu từ 2.212 đến 2.250 mét đã xác định sự hiện diện của khí tự nhiên, với hiện tượng đốt khí gián đoạn và hàm lượng methane đạt khoảng 87% – một chỉ số tích cực về chất lượng khí.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đẩy mạnh chiến lược thăm dò ngoài khơi, nối tiếp các thông báo của Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên (ONGC) trong năm ngoái về hai phát hiện Konark và Utkal tại lưu vực Mahanadi, ngoài khơi bờ biển phía đông. Chuỗi kết quả này được xem là dấu hiệu cho thấy nỗ lực thăm dò dầu khí ngoài khơi của Ấn Độ đang dần “chín muồi”, phản ánh hiệu quả từ chính sách OALP cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp dầu khí quốc gia.

Khu vực phát hiện trữ lượng dầu mỏ và khí đốt mới.

Đáng chú ý, phát hiện tại Andaman gắn liền với sáng kiến “Samudra Manthan” (Khuấy động đại dương) do Thủ tướng Narendra Modi khởi xướng, nhằm khai phá tiềm năng dầu khí tại các vùng nước sâu chưa được khai thác. Trong nhiều thập kỷ, khu vực Andaman–Nicobar – cũng như các lưu vực nước sâu khác như Krishna–Godavari hay Mahanadi – gần như bị “bỏ ngỏ” do chi phí cao, thách thức kỹ thuật lớn và đặc biệt là thiếu dữ liệu địa chấn nước sâu chất lượng cao. Hoạt động khoan thưa thớt trong quá khứ phản ánh sự thận trọng của ngành công nghiệp khi chưa có bằng chứng rõ ràng về thành công thương mại.

Kỳ vọng đối với lưu vực Andaman càng được đẩy lên cao khi Bộ trưởng Hardeep Singh Puri tiết lộ rằng Ấn Độ đang “rất gần” với việc phát hiện một mỏ dầu có quy mô tương đương Guyana tại Andaman. Theo ước tính, mỏ này có thể chứa tới 184.440 tỷ lít dầu thô. Để so sánh, Guyana hiện đứng thứ 17 thế giới về trữ lượng dầu khí với khoảng 11,6 tỷ thùng.

Dù còn quá sớm để khẳng định quy mô thương mại, các phát hiện mới được kỳ vọng sẽ giúp xác nhận tiềm năng hydrocarbon của vùng nước sâu Ấn Độ, từ đó thúc đẩy đầu tư và hoạt động khoan thăm dò trong những năm tới. Nếu thành công, Andaman có thể kéo theo sự phát triển của hạ tầng ngoài khơi mới như giàn khai thác, hệ thống đường ống và thậm chí là các cơ sở LNG nổi.

Trong bối cảnh sản lượng khí đốt trong nước của Ấn Độ có xu hướng suy giảm, việc tìm kiếm các mỏ khí mới ngày càng mang ý nghĩa chiến lược. Không chỉ góp phần tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, khí tự nhiên – với mức phát thải thấp hơn than đá – còn đóng vai trò quan trọng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu khí hậu của quốc gia Nam Á này.