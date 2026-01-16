Internet đã quyết định: 2026 là 2016 mới

2026 là 2016 mới

Trong khi sự khởi đầu của một năm mới thường đánh dấu dịp để hướng tầm nhìn về tương lai và chuẩn bị cho năm tới, thì năm nay, cư dân mạng lại sẵn sàng làm điều hoàn toàn ngược lại.

Gần như ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm ngày 1/1/2026, người dùng trên mạng xã hội bắt đầu đăng tải nội dung, tung hô năm 2026 là "2016 mới" và chia sẻ những bức ảnh chụp nhanh (snapshot) cũ của chính họ từ năm đó hoặc các video quay cảnh họ sử dụng bộ lọc (filter) Rio de Janeiro mang tính biểu tượng của Instagram (vốn là một yếu tố chủ đạo trong các bài đăng Instagram vào thời điểm đó).

Kendall Jenner “throwback” năm 2016

Xu hướng mới này lấy sự hoài niệm làm trọng tâm, vì những người tham gia thường bày tỏ sự khao khát về những gì mà nhiều người mô tả là một khoảng thời gian đơn giản hơn.

Nó đã trở thành một xu hướng lan truyền - mặc dù cảm giác thật trái ngược khi gọi một thứ đã gần 10 năm tuổi là xu hướng. Mọi người đăng các video tổng hợp những hình ảnh đại diện cho năm đó (hãy nghĩ đến vô số những bức ảnh chỉnh màu quá rực rỡ chụp hàng cây cọ, mọi người giơ tay tạo dáng hình chữ V (peace signs), ảnh sử dụng filter con chó của Snapchat và nhiều hơn nữa) cũng như những bức ảnh của chính họ từ năm 2016.

Thực tế, hashtag #2016 hiện đã có 1,7 triệu bài đăng trên TikTok.

Vậy điều gì đang thúc đẩy cú nổ từ quá khứ này? Hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem xu hướng mạng xã hội lan truyền này bắt nguồn từ đâu.

Tại sao mọi người lại gọi 2026 là "2016 mới"?

Vì đã chính thức tròn 10 năm kể từ năm 2016, cộng đồng mạng đã quyết định rằng chúng ta đã quá hạn cho một sự hồi sinh những rung cảm (vibes) của năm đó.

Ariana Grande và hiệu ứng "tai chó" huyền thoại

Xu hướng này về cơ bản bắt nguồn từ sự hoài cổ, và nhiều netizen đang hồi tưởng về năm 2016 như một khoảng thời gian "đơn giản hơn".

Một video, được đăng bởi người dùng TikTok @taybrafang vào ngày 31/12/2025 đã nôn nóng mong chờ sự xuất hiện của năm 2026 bằng một đoạn phim dựng các clip tuyển chọn về những khoảnh khắc viral và các kỷ vật (có thể gọi là vậy) từ thời điểm đó.

Video bao gồm hình ảnh của ứng dụng Musical.ly (sau này sáp nhập vào TikTok), một ứng dụng hát nhép phổ biến vào thời điểm đó, hình ảnh các cô gái đội vòng hoa trên đầu, ảnh chụp màn hình bản mega-hit năm 2016 "Panda" của rapper Desiigner, và nhiều thứ khác.

"ĐÚNG một thập kỷ trước," @taybrafang viết dòng chữ trên video.

"Bình luận để được ở lại trên 2016tok," một người dùng viết, và cảm xúc này được nhiều người hưởng ứng trong phần bình luận.

Các video khác tham gia vào xu hướng này cho thấy người dùng quay trở lại với cội nguồn của mạng xã hội và văn hóa meme viral, đăng ảnh sử dụng filter tai chó của Snapchat, thực hiện thử thách lật chai nước (bottle flip challenge) phổ biến, và lôi những chiếc quần skinny jeans cũ, vòng cổ choker và áo lót ren (lace bralettes) ra để quay clip.

Các bài hát như "Panda", "Black Beatles" (nhạc nền cho trào lưu Thử thách Ma-nơ-canh phổ biến khi đó) của Rae Sremmurd, "Lean On" của DJ Snake và Major Lazer, "Starboy" của The Weeknd và "Love Yourself" của Justin Bieber cũng đã quay trở lại trên TikTok, đóng vai trò là nhạc nền cho những ai đang muốn sống lại giấc mơ 2016 của họ.

Đối với nhiều người, năm 2016 đại diện cho lần cuối cùng Internet cảm thấy vui vẻ, lộn xộn và không quá nghiêm túc, rất lâu trước khi có các thuật toán và các bảng tin (feeds) được quản lý chặt chẽ hơn.

"Chúng ta vừa mới bắt đầu phát triển vượt qua sự hoài nghi của kỷ nguyên Tumblr, và từ góc độ truyền thông xã hội, các thuật toán ít hung hăng hơn và sự giám sát ít đáng lo ngại hơn," biên tập viên xu hướng của Stylus, Katie Devlin, nói với tờ Vogue về hiện tượng mới này.

"Tất nhiên, cặp kính màu hồng (cách nhìn lạc quan quá mức về quá khứ) đóng một vai trò, nhưng khi nhìn lại, có một bản chất ngẫu hứng và vô tư gắn liền với kỷ nguyên đó mà mọi người thực sự hoài niệm."

Một số sự kiện văn hóa lớn nhất của năm 2016 là gì?

Có lẽ một trong những lý do khiến netizen tìm kiếm sự hoài niệm về năm 2016 một cách mãnh liệt như vậy là vì đó là một năm có ý nghĩa văn hóa to lớn.

Năm ấy, Taylor Swift để tóc bạch kim

Trong trường hợp bạn đã quên những gì diễn ra vào thời điểm đó, đây là một chút nhắc nhớ:

2016 là năm của Brexit cũng như cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, và cũng được nhiều người nhớ đến là năm xảy ra cái chết của những huyền thoại văn hóa đại chúng như Alan Rickman, Gene Wilder, Carrie Fisher, Prince, George Michael, Muhammad Ali và nhiều người khác.

2016 cũng là năm mà chú khỉ đột Harambe - sau đó trở thành meme trực tuyến - bị bắn chết tại Sở thú Cincinnati. Pokémon Go bùng nổ, khi hàng triệu người trên toàn cầu cùng nhau chạy ào ra ngoài đường để bắt những chú Pokémon quý hiếm.

Beyoncé phát hành Lemonade - chỉ cần nói thế là đủ. Và chúng ta không thể quên Joker hay khoảnh khắc "Bleachella" (tóc bạch kim) của Taylor Swift.

Trên mạng, văn hóa truyền thông xã hội liên tục phát triển và mở rộng.

Musical.ly, tiền thân của TikTok, chứng kiến mọi người đều tham gia vào hoạt động hát nhép. Thử thách Ma-nơ-canh (Mannequin Challenge) xuất hiện ở khắp mọi nơi, và hầu như mọi người nổi tiếng vào thời điểm đó đều tham gia. Chúng ta không thể quên Thử thách "Lật chai nước", lấy cảm hứng từ màn trình diễn của một học sinh trung học tại buổi biểu diễn tài năng của cậu ấy.

Ai đang tham gia vào xu hướng 2016?

Tất cả mọi người từ những người nổi tiếng đến những người sáng tạo nội dung đều đang tham gia vào xu hướng viral này.

Các influencer như Eli Rallo và Brett Chody đã chia sẻ những bức ảnh chụp nhanh hồi tưởng về bản thân họ từ năm 2016 trên Instagram, và những người nổi tiếng như Charlie Puth cũng tham gia vào cuộc vui.

"Nghe nói lại là năm 2016 hả?" nam ca sĩ chú thích cho một video được chỉnh filter kỹ càng quay cảnh anh hát nhép theo bản hit năm 2016 của mình với Selena Gomez, "We Don't Talk Anymore".

Bạn có còn nhớ 2016 đã xảy ra những gì không?

Hailey Bieber đã thực hiện một tham chiếu đầy hoài niệm về năm 2016, đăng một đoạn clip lên TikTok của cô ấy hát nhép theo bài hát năm 2016 của MadeinTYO, "I Want (Skr Skr)". Trong video, Hailey quay camera sang những người bạn lâu năm của mình, Kendall Jenner và Justine Skye.

Người hâm mộ đã tràn vào phần bình luận trong video của cô, chia sẻ những bức ảnh của các cô gái khi họ còn trẻ hơn vào năm 2016.

"BBLU 2016," Hailey chú thích cho bài đăng, viết tắt của "Bad B------ Link Up" (Hội gái hư tụ tập).

Internet đã quyết định rằng 2026 là 2016 mới.

Nguồn: People