Đâm dao tại Khải Hoàn Môn (Pháp) nhắm vào cảnh sát

(Ảnh: AFP)

Vụ đâm dao xảy ra vào tối 13/2 (theo giờ địa phương). Nghi phạm đã tử vong vì vết thương sau khi bị cảnh sát bắn. Người này được phóng thích khỏi tù vào tháng 12/2025 sau khi thụ án 12 năm vì tội danh liên quan đến khủng bố.

Trong vụ việc này, một người đàn ông - cầm dao và kéo một cảnh sát - đã bị lực lượng chức năng bắn chết ở Paris. Đối tượng này đã cố gắng đâm dao vào sĩ quan cảnh sát trong một buổi lễ tại tượng đài Khải Hoàn Môn của thành phố - giới chức Paris cho biết.

(Ảnh: AFP)

Văn phòng Công tố chống khủng bố Pháp xác nhận nghi phạm - một công dân Pháp sinh năm 1978, trước đó đã bị kết án ở Bỉ về tội danh liên quan đến khủng bố - đã chết tại bệnh viện vì vết thương. Chính quyền Pháp không công bố tên của nghi phạm thực hiện vụ đâm dao.

Kẻ tấn công nhắm vào một sĩ quan đang bảo vệ buổi lễ thắp lại ngọn lửa vĩnh cửu tưởng niệm những người lính vô danh tại di tích thời Hoàng đế Napoleon. Một sĩ quan khác đã bắn đối tượng đâm dao. Không có dân thường hay sĩ quan cảnh sát nào bị thương trong vụ việc.

Trước khi nghi phạm tử vong, Văn phòng công tố chống khủng bố Pháp cho biết họ đã mở cuộc điều tra về tội cố ý giết người "liên quan đến một hoạt động khủng bố".

(Ảnh: AFP)

Theo Văn phòng Công tố, đối tượng tấn công đã bị tòa án Brussels kết án 17 năm tù vào năm 2013 vì tội cố ý giết người liên quan đến một hoạt động khủng bố nhằm vào 3 sĩ quan cảnh sát tại thành phố Molenbeek của Bỉ trong năm 2012. Ban đầu tên này bị giam giữ ở Bỉ, sau đó được chuyển đến Pháp vào năm 2015 để chấp hành phần còn lại của bản án. Hắn được trả tự do vào ngày 24/12/2025 và chịu sự giám sát, theo dõi của tòa án kể từ đó.

Khải Hoàn Môn là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Paris, nằm trên đại lộ Champs-Élysées sầm uất.

(Ảnh: AFP)

Một lực lượng cảnh sát hùng hậu đã có mặt vào tối 13/2 (giờ địa phương) gần tượng đài - nơi đã bị đóng cửa đối với công chúng. Vòng xoay giao thông xung quanh Khải Hoàn Môn vẫn mở cửa cho các phương tiện lưu thông. Ga tàu điện ngầm gần đó đã bị đóng cửa vì lý do an ninh theo yêu cầu của cảnh sát - theo thông báo của RATP, đơn vị vận hành giao thông công cộng Paris.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn đối với nhân viên cảnh sát nổ súng vì đã can thiệp và hành động một cách bình tĩnh, quyết đoán trước mối đe dọa khủng bố" .