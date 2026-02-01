Trúng số độc đắc 10 triệu USD, người phụ nữ rơi vào chuỗi ngày bi kịch kéo dài

Trong suy nghĩ của nhiều người, trúng số đồng nghĩa với đổi đời: thoát nghèo, sống sung túc và không còn lo lắng về tương lai. Nhưng câu chuyện của Sharon Tirabassi , một phụ nữ Canada, lại là minh chứng cay đắng rằng vận may đôi khi chỉ là cánh cửa dẫn thẳng đến bi kịch nếu thiếu kiểm soát và chuẩn bị.

Năm 2004, Sharon Tirabassi, khi ấy 35 tuổi, là một bà mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ , sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội tại thành phố Hamilton, tỉnh Ontario. Cuộc sống của cô gắn liền với những chuyến xe buýt, căn hộ thuê chật chội và nỗi lo thường trực về tiền bạc. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi tấm vé số định mệnh mang về cho cô 10 triệu USD .

Sharon Tirabassi bên chiếc Caddillac giá 200.000 USD mới mua khi trúng số. Ảnh: Lottery Post

Chiến thắng bất ngờ ấy lập tức biến Sharon từ một phụ nữ chật vật mưu sinh thành triệu phú USD chỉ sau một đêm. Truyền thông địa phương khi đó mô tả cô là “bà mẹ may mắn nhất Canada”. Sharon nhanh chóng mua một căn nhà khang trang, sắm sửa nội thất đắt tiền và tận hưởng cảm giác an toàn tài chính mà cô chưa từng có trong đời.

Không lâu sau, Sharon kết hôn với một người đàn ông có 3 con riêng , biến gia đình nhỏ thành đại gia đình 6 đứa trẻ. Với cô, tiền bạc dường như không còn là vấn đề. Sharon bắt đầu lao vào một lối sống xa hoa mà trước đây chỉ dám mơ tới: xe hơi hạng sang, quần áo hàng hiệu, những bữa tiệc bất tận và các chuyến du lịch dài ngày khắp nơi.

Cô sẵn sàng chi tiền không cần tính toán, coi đó như cách “bù đắp” cho quãng đời thiếu thốn trước kia. Bạn bè, người thân tìm đến vay tiền ngày một nhiều, và Sharon hiếm khi từ chối. Trong mắt cô, 10 triệu USD là con số quá lớn để có thể tiêu hết.

Thế nhưng, điều Sharon không lường trước là tiền có thể hết nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng . Không có kế hoạch tài chính dài hạn, không đầu tư, cũng không nhờ đến các chuyên gia quản lý tài sản, dòng tiền của cô cứ thế chảy đi không kiểm soát. Những khoản chi nhỏ tích tụ thành con số khổng lồ, trong khi thu nhập thực tế gần như bằng không.

Song song với sự cạn kiệt tài chính, hôn nhân của Sharon cũng dần rạn nứt. Áp lực tiền bạc, khác biệt trong lối sống và mâu thuẫn gia đình khiến mối quan hệ từng được xây dựng trên hào quang trúng số nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, cuộc hôn nhân tan vỡ, để lại Sharon một mình đối diện với hậu quả.

Chưa đầy 10 năm sau ngày trúng số , Sharon Tirabassi gần như trở lại đúng vị trí xuất phát. Cô không còn nhà riêng, không còn xe sang. Người phụ nữ từng được ngưỡng mộ nay đi xe buýt, làm việc bán thời gian và sống trong một căn nhà thuê bình thường như trước kia.

Năm 2012, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Hamilton Spectator , Sharon lần đầu thẳng thắn nói về cú rơi của mình. “Tất cả những thứ đó lúc đầu rất vui, nhưng giờ thì… tôi đã quay trở lại cuộc sống bình thường,” cô chia sẻ với giọng điệu bình thản nhưng đầy cay đắng.

Sharon cho biết, điều an ủi lớn nhất của cô là đã kịp để lại một phần tiền vào quỹ tín thác cho 6 đứa con . Theo kế hoạch, các con sẽ chỉ được nhận số tiền này khi tròn 26 tuổi – độ tuổi mà Sharon tin rằng chúng đã đủ trưởng thành để không lặp lại sai lầm của mẹ.

“Mới đầu, mọi thứ xa xỉ ấy mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng bây giờ thì vỡ mộng rồi” Sharon nói. Cô thừa nhận rằng nếu có thể quay lại thời điểm trúng số, cô sẽ chọn một con đường hoàn toàn khác: sống chậm hơn, chi tiêu có kế hoạch và đặt tương lai dài hạn lên trên sự hưởng thụ nhất thời.

Câu chuyện của Sharon Tirabassi không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều nghiên cứu cho thấy, không ít người trúng số rơi vào cảnh phá sản, trầm cảm hoặc đổ vỡ gia đình chỉ vài năm sau khi đổi đời. Khi tiền đến quá nhanh, nhưng kỹ năng quản lý tài chính và tâm lý chưa kịp thích nghi, vận may có thể trở thành gánh nặng.

Từ một bà mẹ đơn thân nghèo khó đến triệu phú rồi lại trở về con số không, cuộc đời Sharon là lời cảnh tỉnh đắt giá: Tr úng số có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng không tự động mang lại hạnh phúc . Đằng sau con số 10 triệu USD hào nhoáng là bi kịch kéo dài gần một thập kỷ – nơi niềm vui ngắn ngủi phải trả giá bằng sự vỡ mộng đến tận cùng.