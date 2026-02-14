Con gái Hoàng tử Brunei chào đời: Khi cả bố và mẹ đều là "cực phẩm" nhan sắc, em bé trông sẽ ra sao?

Hoàng tử Mateen và Công nương Anisha của Brunei vừa chia sẻ bức ảnh đầu tiên và tên của con gái nhỏ mới chào đời.

Vào ngày 11 tháng 2, Hoàng tử Mateen (34 tuổi) đã đăng tải bức ảnh đầu tiên về tổ ấm ba người trên mạng xã hội, đồng thời công bố tên con gái mình là Zahra Mariam Bolkiah. "Anisha và tôi vô cùng biết ơn đội ngũ tuyệt vời tại JPMC vì sự chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, cũng như gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì những lời chúc tốt đẹp", hoàng tử viết.

Bức ảnh dịu dàng cho thấy Hoàng tử Mateen mỉm cười trước ống kính khi tự hào bế bé Zahra (sinh ngày 8 tháng 2), trong khi Công nương Anisha (31 tuổi) nhìn con đầy âu yếm. Cặp đôi hoàng gia diện trang phục đen đồng điệu, đứng cùng nhau trong không gian có vẻ là một phòng trẻ em với nhiều sách và đồ chơi.

Phần bình luận tràn ngập sự yêu mến, bao gồm cả lời chúc từ Edoardo Mapelli Mozzi, chồng của Công chúa Beatrice. Vào ngày 13 tháng 2, Hoàng tử Mateen tiếp tục chia sẻ một khoảnh khắc khác về những ngày đầu đời của con gái thông qua Instagram Stories với hình ảnh anh đang bế bé Zahra đang ngủ.

Theo trang The Bump, Zahra là một cái tên Ả Rập dành cho bé gái mang ý nghĩa "rạng rỡ", "lộng lẫy", "tươi sáng" và "đóa hoa". Tên đệm của cô bé, Mariam, được hiểu là một sự tri ân dành cho các bà nội ngoại, vì mẹ của Mateen tên là Mariam và mẹ của Anisha tên là Siti Mariam. Bolkiah là họ của gia tộc hoàng gia Bolkiah mà Hoàng tử Mateen là thành viên.

Tuy nhiên, tước hiệu Công chúa không được công bố cùng với tên của Zahra và cô bé cũng không nằm trong danh sách kế vị của Brunei. Hiến pháp của vương quốc này quy định chỉ nam giới theo đạo Hồi mới có quyền lên ngôi. Hiện Hoàng tử Mateen đang đứng thứ năm trong hàng kế vị.

Hoàng gia Brunei chưa công bố về tước hiệu của em bé mới chào đời

Cuối tuần qua, hãng tin RTB News của Brunei đã thông báo tin vui về việc Mateen và Anisha đón con gái chào đời. Thông báo cho biết Công nương Anisha Rosnah binti Adam, vợ của Hoàng tử Muda 'Abdul Mateen, đã hạ sinh một bé gái an toàn vào lúc 8 giờ 50 phút sáng Chủ nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2026.

Bé Zahra chào đời chỉ vài tuần sau kỷ niệm hai năm ngày cưới của cặp đôi hoàng gia nổi tiếng. Hoàng tử Mateen kết hôn với Anisha Isa Kalebic trong một đám cưới hoàng gia kéo dài 10 ngày vào tháng 1 năm 2024 và họ đã thông báo tin mang thai vào tháng 10 năm 2025.

