Cá vàng không đầu vẫn bơi tung tăng trong bể

Một người đàn ông Trung Quốc đã đăng tải đoạn clip về con cá vàng của mình lên mạng xã hội. Con cá bị mất đầu và sống sót được hai tuần. Nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào con cá vàng vẫn có thể bơi lội như một con cá bình thường và sống sót được.

Cá vàng không đầu vẫn bơi tung tăng trong bể

Theo một báo cáo từ Oddity Central, vụ việc được công khai vào ngày 5/2 khi một người dùng trên nền tảng video Bilibili của Trung Quốc tải lên một đoạn clip về một con cá vàng gần như không thể nhận ra, thiếu mắt, miệng và mất gần hết mô đầu, nhưng vẫn còn sống và di chuyển bình thường.

Người đăng tải clip giải thích rằng con cá vàng trước đó đã bị hoại tử mô quanh đầu, có thể do nhiễm trùng hoặc chất lượng nước kém trong bể cá. Khi mô bị phân hủy, những con cá khác trong bể bắt đầu rỉa vào vùng bị ảnh hưởng, khiến vết thương lan rộng cho đến khi con cá vàng bị mất đầu, như trong clip.

Con cá vẫn bơi lội trong bể dù bị mất đầu.

Trang Oddity Central giải thích rằng lý do con cá vàng này không chết ngay lập tức là do cấu trúc giải phẫu của nó khác với con người và các loài động vật có vú điển hình. Não của cá vàng không chỉ tập trung ở đầu mà còn kéo dài và sâu vào bên trong cơ thể.

Não bộ trước của cá chịu trách nhiệm về khứu giác, trí nhớ và xử lý hình ảnh, trong khi thân não, rất quan trọng cho các kỹ năng sống như hô hấp và tuần hoàn máu, nằm sâu bên trong cơ thể gần chỗ nối với tủy sống. Chừng nào thân não còn nguyên vẹn, cá có thể sống sót.

Hơn nữa, con cá vàng trong clip vẫn có thể bơi bình thường. Điều này là do khả năng bơi của cá không liên tục phụ thuộc vào mệnh lệnh từ não bộ, mà được điều khiển bởi hệ thần kinh tự chủ ở tủy sống. Điều này cho phép khả năng di chuyển vẫn được duy trì ngay cả sau khi mất đầu.

Máy bay lao thẳng xuống biển khiến 3 người tử vong thương tâm

Đàn ngựa phi nước đại trên phố, người dân ngơ ngác nhìn

Các chuyên gia cũng cho biết cá có hệ thống cảm biến áp suất dọc theo hai bên cơ thể, được gọi là hệ thống đường bên. Hệ thống này hoạt động tương tự như sóng siêu âm sinh học, cho phép cá phát hiện chuyển động của nước, chướng ngại vật và môi trường xung quanh ngay cả khi chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này giải thích tại sao cá vàng này vẫn có thể tránh được chướng ngại vật trong bể cá.

Mặc dù sự việc này có vẻ khó tin, các chuyên gia nhấn mạnh rằng con cá vàng vẫn bị thương nặng và việc nó sống sót lâu như vậy hoàn toàn là nhờ cấu tạo thể chất vốn có.

P.Linh (t/h)