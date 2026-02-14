Những “quái vật lửa” ẩn mình trên thế giới

Thảm họa núi lửa quy mô toàn cầu trong tương lai nhiều khả năng không bắt nguồn từ những cái tên quen thuộc như Etna ở Ý hay Yellowstone tại Mỹ.

Nguy cơ lớn hơn đến từ các núi lửa hẻo lánh, ít được nghiên cứu và hầu như không có hệ thống theo dõi thường xuyên. Các nhà khoa học cho rằng những "quái vật lửa" ẩn mình này phun trào thường xuyên hơn nhiều so với nhận thức phổ biến.

Tại các khu vực như vành đai Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Indonesia trung bình cứ khoảng 7 -10 năm lại xuất hiện một vụ phun trào từ một núi lửa "chưa từng được ghi nhận trong lịch sử".

Điều đáng lo ngại là các vụ núi lửa bất ngờ "thức giấc" ấy gây tác động không chỉ giới hạn trong phạm vi địa phương mà còn có thể lan rộng khắp khu vực, thậm chí toàn cầu.

Núi lửa El Chichón ở Mexico đã phun trào dữ dội vào năm 1982 sau nhiều thế kỷ ngủ yên. Ảnh: Michael Cassidy

"Ngủ" rất sâu vẫn tỉnh giấc



Thực tế gần đây đã cho thấy rõ mức độ khó lường của các núi lửa ít được chú ý. Tháng 11-2025, núi lửa Hayli Gubbi ở Ethiopia bất ngờ phun trào lần đầu tiên được ghi nhận, ít nhất là lần đầu tiên trong khoảng 12.000 năm theo các dữ liệu địa chất hiện có.

Các cột tro bụi từ núi lửa Hayli Gubbi bốc cao khoảng 13,7 km lên bầu trời trong khi nham thạch rơi xuống tận Yemen và trôi dạt vào không phận miền Bắc của Ấn Độ, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng không cũng như môi trường khu vực.