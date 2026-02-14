Phát hiện bảo vệ khu dân cư ngày ngày đi làm bằng xe sang, cảnh sát vào cuộc điều tra ra sự thật chấn động

Gần đây, nhiều chủ sở hữu tại khu dân cư Dũng Sơn Dương Quang Phủ, quận Phụng Hóa, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã báo cảnh sát nhờ hỗ trợ. Họ cho biết đã bị một người đàn ông họ Đới tự xưng là người phụ trách dự án dùng chiêu bài giá nhân viên nội bộ để dụ dỗ chuyển khoản mua cái gọi là nguồn nhà giá rẻ. Kết quả là sau khi nhận tiền, đối thủ đã mất liên lạc với tổng số tiền liên quan lên đến hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34.7 tỷ VNĐ). Hiện tại, Đới đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự và vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Khu Dũng Sơn Dương Quang Phủ nằm ở Giang Khẩu, quận Phụng Hóa, được bàn giao vào tháng 6 năm 2023. Ngày 10 tháng 2, một người dùng mạng đã đăng bài cầu cứu trên bảng tin điện tử dân sinh Ninh Ba. Người này cho biết cuối tháng 1 năm nay, ông nghe Đới nói rằng khu dân cư có nguồn nhà giá rẻ, chỉ cần 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2.08 tỷ VNĐ) là có thể mua được căn hộ rộng hơn 100 mét vuông, đi theo đường dây nội bộ và chuyển khoản toàn bộ là có thể ký hợp đồng trực tuyến. Ông Lưu tin là thật nên đã chuyển đủ tiền, nhưng từ ngày 8 tháng 2, điện thoại của Đới tắt máy và mất liên lạc qua WeChat, lúc này ông mới nhận ra mình bị lừa.

Ông Lưu là một trong những chủ sở hữu đầu tiên tại đây, đã mua cửa hàng mặt phố để kinh doanh từ sớm. Ông kể với giới truyền thông rằng Đới đã làm việc tại khu dân cư từ khi dự án bắt đầu khởi công, tính đến nay đã hơn 5 năm. Đới tự xưng là tổng phụ trách dự án, hàng ngày lái xe sang đi làm, tiêu xài phóng khoáng và ăn nói lịch thiệp nên nhiều chủ nhà rất tin tưởng.

Một chủ sở hữu khác là bà Khâu còn gặp chuyện sớm hơn. Tháng 3 năm 2023, bà thông qua Đới để mua một căn nhà mẫu với tổng giá hơn 1.1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.82 tỷ VNĐ), đặt cọc trước 150.000 nhân dân tệ (khoảng 521 triệu VNĐ) và đóng đợt đầu hơn 210.000 nhân dân tệ (khoảng 729 triệu VNĐ).

Đới lấy nhiều lý do để trì hoãn làm sổ hồng, ban đầu nói nhà chưa bán hết nên cần dùng nhà mẫu tiếp và sẽ trả tiền thuê, sau đó lại nói chưa thông khí đốt nên chưa làm sổ được, bảo bà cứ dọn vào ở nhưng đừng làm xáo trộn căn phòng. Sau khi dọn vào ở từ tháng 7 năm 2025, bà Khâu nhiều lần thúc giục nhưng đến nay vẫn không thấy sổ hồng đâu. Đơn đặt hàng bà cung cấp có ghi số hiệu, số phòng và đóng dấu đỏ của bộ phận bán hàng Công ty Phát triển Bất động sản Hựu Hằng Ninh Ba.

Theo ông Lưu, có hơn 10 người đã mua nhà giá rẻ từ Đới với số tiền bị lừa lũy kế hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 34.7 tỷ VNĐ). Các nạn nhân đã lập nhóm đòi quyền lợi và mong cơ quan chức năng can thiệp để thu hồi tổn thất.

Chủ đầu tư phản hồi: Đới chỉ là bảo vệ, không có tư cách bán hàng

Công ty Phát triển Bất động sản Hựu Hằng Ninh Ba (Bất động sản Hằng Hậu), chủ đầu tư dự án, khẳng định với truyền thông rằng Đới vào làm từ năm 2021 và chỉ là nhân viên bảo vệ khu dân cư. Người này chưa từng giữ chức vụ phụ trách dự án và không có bất kỳ quyền hạn bán nhà nào. Công ty đã phối hợp hết mình với cảnh sát điều tra và bước đầu phát hiện Đới có các vấn đề như vay nợ lớn, giả mạo danh tính, tự đúc con dấu giả.

Được biết, phần lớn các căn nhà mà Đới bán là biệt thự và nhà liền kề có giá thị trường hơn 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10.4 tỷ VNĐ) mỗi căn, nhưng giá nhân viên mà người này đưa ra chỉ bằng khoảng một phần ba.

Đồn cảnh sát Giang Khẩu xác nhận đã lập án điều tra vụ việc. Đới bị tạm giữ hình sự vì nghi ngờ phạm tội lừa đảo. Luật sư Vương Giai Lệ phân tích rằng Đới đã có hành vi lừa dối bằng cách tạo ra các sự thật giả mạo để chiếm đoạt tài sản của người khác. Với số tiền lừa đảo 600.000 nhân dân tệ mỗi hộ, đây đã đạt mức số tiền đặc biệt lớn theo quy định pháp luật và phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

