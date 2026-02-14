Phát hiện 12kg vàng trị giá hơn 75 tỷ đồng nằm chơ vơ dưới gầm giường trong toa tàu

Theo thông tin từ ngành đường sắt Trung Quốc, vào ngày 30/1/2026, sau khi chuyến tàu cao tốc D914 hoàn thành hành trình tại Thượng Hải và hành khách đã xuống hết, trưởng tàu tiến hành kiểm tra các toa theo quy định để phát hiện hành lý thất lạc. Trong quá trình kiểm tra, Ngô Gia Văn - trưởng tàu phát hiện một chiếc vali dưới giường nằm trong 1 khoang hành khách. Nhận thấy đây có thể là hành lý quan trọng, cô lập tức bật thiết bị ghi hình cá nhân và tiến hành mở vali kiểm tra theo đúng quy trình.

Khi chiếc vali được mở ra, trưởng tàu không khỏi bất ngờ trước những gì nhìn thấy bên trong. Chiếc vali chứa hơn chục túi trang sức vàng được đóng gói cẩn thận, xếp ngay ngắn. Mỗi túi nặng khoảng 1 kg, tổng cộng có 12 túi, tương đương 12 kg vàng. Với giá vàng trang sức hiện tại, tổng giá trị số vàng này ước tính gần 20 triệu NDT (hơn 75 tỷ đồng).

Ngay sau đó, trưởng tàu Ngô Gia Văn nhanh chóng sử dụng hệ thống thông tin nội bộ để tìm kiếm thông tin liên hệ của hành khách. Cô đã liên lạc thành công với chủ sở hữu chiếc vali. Qua trao đổi, được biết đây là tài sản của một công ty trang sức đang mang sản phẩm đến Thượng Hải để tham gia triển lãm. Công ty này vận chuyển tổng cộng bảy vali chứa các sản phẩm trưng bày, tuy nhiên do sơ suất của một nhân viên mới, chiếc vali chứa số vàng quan trọng nhất đã bị bỏ quên khi xuống tàu.

Trưởng tàu Ngô Gia Văn phát hiện vali chứa đầy vàng

Nhận được thông báo, phía công ty vô cùng lo lắng và sốt ruột. Không chỉ vì giá trị tài sản lớn, mà còn vì họ cần số vàng này để kịp trưng bày trong triển lãm diễn ra cùng ngày. Nếu không kịp nhận lại, kế hoạch tham gia triển lãm của doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình huống đó, trưởng tàu Ngô Gia Văn đã chủ động phối hợp với phía công ty để đẩy nhanh quá trình xác minh và bàn giao, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn và quản lý tài sản thất lạc. Hai bên thống nhất tiến hành bàn giao trực tiếp tại ga Thượng Hải, kết hợp xác minh qua cuộc gọi video với người phụ trách công ty.

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi nhận được thông báo, một đồng nghiệp của chủ sở hữu chiếc vali đã có mặt tại ga Thượng Hải. Để đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng quy định, trưởng tàu ết nối cuộc gọi video với người phụ trách công ty. Trước ống kính, cô cẩn thận mở chiếc vali và lần lượt đưa từng túi vàng ra để kiểm tra. Ở đầu dây bên kia, người phụ trách theo dõi sát sao, đối chiếu từng chi tiết và xác nhận toàn bộ số trang sức vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu mất mát hay hư hỏng.

Sau khi hoàn tất các bước xác minh, hai bên tiến hành thủ tục bàn giao chính thức theo đúng quy định. Chiếc vali chứa 12 kg vàng cuối cùng đã được trao lại cho đại diện công ty một cách an toàn và nhanh chóng. Nhờ sự phối hợp hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao của nhân viên đường sắt, sự cố nghiêm trọng đã được giải quyết trong thời gian ngắn, giúp doanh nghiệp tránh được thiệt hại lớn và kịp thời tiếp tục kế hoạch triển lãm.

Đại diện công ty trang sức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ của trưởng tàu. “Chúng tôi thực sự rất cảm kích. Chị ấy không chỉ làm việc đúng quy trình mà còn linh hoạt hỗ trợ, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu. Nhờ vậy, chúng tôi có thể kịp chuẩn bị cho buổi triển lãm,” người này chia sẻ.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, không chỉ bởi giá trị đặc biệt lớn của số vàng bị bỏ quên, mà còn bởi cách xử lý chuyên nghiệp, bình tĩnh và trách nhiệm của nhân viên đường sắt. Trong những tình huống liên quan đến tài sản có giá trị cao, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra, xác minh và bàn giao là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và tránh tranh chấp.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở đối với các doanh nghiệp và cá nhân khi mang theo tài sản giá trị lớn cần có quy trình kiểm soát chặt chẽ, tránh những sơ suất đáng tiếc. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến những rủi ro lớn.

(Theo Sina Finance)