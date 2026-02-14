Hình ảnh bà Tamaki thời trẻ và gần đây. Chuyện khó tin của nữ nhân viên 90 tuổi và kỷ lục Guinness gây sốt toàn cầu

Trong suy nghĩ thông thường, gắn bó vài năm với một doanh nghiệp đã được xem là trung thành. Thế nhưng, việc dành gần trọn một đời người cho đúng một công ty, thậm chí gần như không đổi vị trí công việc, lại là điều hiếm đến mức tưởng chừng không tồn tại trong xã hội hiện đại. Câu chuyện của bà Yasuko Tamaki , đến từ Osaka (Nhật Bản), vì thế đã nhanh chóng gây “sốt” trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

Bà Tamaki thời trẻ

Với quãng thời gian làm việc kéo dài gần 70 năm tại Công ty TNHH Sunco Industries , bà Tamaki chính thức được Guinness World Records ghi nhận là quản lý văn phòng lớn tuổi nhất thế giới . Khi được trao chứng nhận vào tháng 11/2020, bà đã 90 tuổi 174 ngày (sinh ngày 15/5/1930) và vẫn đều đặn đi làm mỗi ngày, điều mà ngay cả nhiều người trẻ cũng khó duy trì.

Hành trình phi thường ấy bắt đầu từ năm 1956, khi bà Tamaki gia nhập Sunco Industries ở tuổi 26. Thời điểm đó, công ty chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với khoảng 20 nhân viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện kim loại. Không ai ngờ rằng, cô gái trẻ ngày ấy sẽ trở thành “nhân chứng sống” cho gần như toàn bộ lịch sử phát triển của doanh nghiệp này.

Góc làm việc thường ngày của bà Tamaki.

Suốt nhiều thập kỷ, bà Tamaki làm việc tại bộ phận tổng vụ, phụ trách các công việc hành chính, kế toán và điều phối nội bộ. Đáng chú ý, dù tuổi tác ngày càng cao, phần lớn công việc của bà vẫn gắn liền với máy tính. Bà đã làm quen với công nghệ từ cuối những năm 1960 – thời điểm máy tính còn là khái niệm xa lạ với đa số người lao động Nhật Bản.

Năm 40 tuổi, bà Tamaki được thăng chức trưởng phòng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Thay vì an phận, bà liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức mới và thích nghi với những thay đổi không ngừng trong môi trường làm việc. Chính tinh thần cầu tiến ấy giúp bà duy trì hiệu suất công việc ổn định suốt hàng chục năm.

Bà Tamaki từng giữ kỷ lục là nhân viên lớn tuổi nhất thế giới.

Sunco Industries cũng lớn lên cùng bà. Từ một công ty nhỏ, doanh nghiệp này đã phát triển thành tổ chức có hơn 430 nhân sự. Giữa những biến động kinh tế, khủng hoảng và thay đổi thế hệ lao động, bà Tamaki vẫn lặng lẽ xuất hiện mỗi ngày tại văn phòng, trở thành biểu tượng đặc biệt của sự bền bỉ và ổn định.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn cả là đời sống tinh thần năng động của bà Tamaki. Ở tuổi 70, bà vẫn tham gia các chuyến trượt tuyết qua đêm cùng đồng nghiệp. Khi bước sang tuổi 90, bà đã thành thạo nhiều nền tảng mạng xã hội, sẵn sàng học cách sử dụng công nghệ mới để kết nối và chia sẻ. Chính sự cởi mở ấy đã giúp câu chuyện của bà lan tỏa mạnh mẽ, đến được với Guinness World Records.

Bà Tamaki lập kỷ lục Guinness thế giới nhờ làm việc cho công ty suốt gần 70 năm.

Trong khoảnh khắc nhận chứng nhận kỷ lục, bà Tamaki chia sẻ giản dị: “Tôi chỉ làm những điều mình cần làm suốt bao năm qua. Khi cầm giải thưởng trên tay, tôi thực sự xúc động. Tôi tin rằng mọi thứ đều cần được tích lũy dần dần, từng chút một”. Với bà, công việc không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui khi được hỗ trợ đồng nghiệp, làm cho lãnh đạo và tập thể cảm thấy an tâm.

Lịch sinh hoạt hằng ngày của bà cũng khiến nhiều người nể phục. Mỗi sáng, bà thức dậy từ 5h30, dành khoảng 30 phút tập yoga, đọc kinh rồi mới đến công ty bằng phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Bà là người ham đọc sách và từng thi đỗ kỳ thi Năng lực Hán tự Nhật Bản – một thử thách không hề dễ, ngay cả với người trẻ – như cách rèn luyện trí nhớ và sự minh mẫn.

Ngoài giờ làm việc, bà Tamaki thích chơi mạt chược, lắng nghe những tâm sự của đồng nghiệp trẻ và đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Với nhiều nhân viên, bà không chỉ là một quản lý kỳ cựu mà còn giống như “cây đại thụ” tinh thần của công ty – nơi họ tìm đến khi cần chia sẻ hoặc định hướng.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi khái niệm “nhảy việc” ngày càng phổ biến, kỷ lục của bà Yasuko Tamaki trở thành một dấu ấn đặc biệt. Đó không chỉ là câu chuyện về tuổi thọ nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho giá trị của sự kiên trì, kỷ luật và niềm vui khi tìm thấy ý nghĩa trong công việc suốt gần một đời người.