Trúng số độc đắc 10 triệu USD: Tấm vé định mệnh và “án tử” cho cuộc đời người đàn ông

Năm 1998, Gerald Muswagon – một người đàn ông bản địa Canada sống tại vùng nông thôn Manitoba – bất ngờ trúng giải Super 7 trị giá 10 triệu USD. Với Muswagon, đó là khoản tiền vượt xa mọi tưởng tượng, đủ để xóa sạch nghèo khó và mở ra một tương lai mà trước đó ông chưa từng dám mơ tới. Nhưng cũng chính khoảnh khắc vận may gõ cửa ấy, cuộc đời ông bắt đầu trượt dài không phanh về phía bi kịch.

Ngay sau khi nhận tiền thưởng, Muswagon tiêu tiền theo cách của một người chưa từng được chuẩn bị cho sự giàu có. Ông mua hàng loạt xe hơi mới, không chỉ cho bản thân mà còn cho bạn bè thân quen. Một căn nhà lớn được mua chỉ để phục vụ cho những bữa tiệc kéo dài suốt đêm, ngày này qua ngày khác. Tiền bạc trở thành công cụ để ông tận hưởng, phô trương và tìm kiếm cảm giác được tôn trọng – thứ mà trước đây ông chưa bao giờ có.

Những cuộc vui không có điểm dừng nhanh chóng kéo theo mặt tối. Rượu, ma túy và lối sống buông thả dần nuốt trọn cuộc sống của Muswagon. Số tiền trúng số, thay vì được đầu tư dài hạn hay bảo đảm tương lai, lại bị “đốt” trong những đêm tiệc bất tận và những thú vui nhất thời. Bạn bè vây quanh khi tiền còn dồi dào, nhưng hiếm ai ở lại để khuyên can hay kéo ông ra khỏi vũng lầy.

Không dừng ở việc tiêu xài, Muswagon bắt đầu đầu tư kinh doanh gỗ với hy vọng sinh lời lớn. Tuy nhiên, thiếu kiến thức và kinh nghiệm, các thương vụ nhanh chóng thất bại. Tài khoản ngân hàng từng có hàng triệu USD ngày một cạn kiệt. Khi tiền gần hết, những mối quan hệ từng thân thiết cũng dần tan biến.

Từ một triệu phú, Muswagon buộc phải quay lại với cuộc sống lao động chân tay để kiếm sống. Cú rơi quá nhanh từ đỉnh cao giàu sang xuống đáy thực tại khắc nghiệt khiến ông không thể thích nghi. Sự hụt hẫng, mặc cảm và thất vọng bủa vây, đẩy ông ngày càng lún sâu vào rượu chè và hành vi bốc đồng.

Rắc rối pháp lý liên tiếp ập đến. Muswagon bị bắt giam vì lái xe quá tốc độ – một dấu hiệu cho thấy ông mất kiểm soát không chỉ tài chính mà cả hành vi cá nhân. Bi kịch gia đình tiếp tục giáng xuống khi người vợ qua đời, để lại khoảng trống tinh thần không thể lấp đầy. Sau cú sốc này, cuộc đời ông càng rẽ sang hướng tăm tối hơn.

Không lâu sau đó, Muswagon tiếp tục vướng vào vòng lao lý vì tội tấn công tình dục và phải ngồi tù thêm một lần nữa. Với một người từng nắm trong tay 10 triệu USD, những song sắt nhà giam trở thành minh chứng cay đắng cho sự sụp đổ toàn diện của một giấc mơ đổi đời.

Luật sư Tim Valgardson, người từng theo dõi vụ việc, nhận định: “Thật không may, anh ấy đã rất khó khăn trong việc thích nghi vì xuất thân từ vùng nông thôn, trình độ học vấn rất thấp”. Nhận xét ngắn gọn ấy phần nào lý giải vì sao Muswagon không thể quản lý được vận may quá lớn đến quá nhanh, khi bản thân chưa có kỹ năng, nền tảng và sự hỗ trợ cần thiết.

Năm 2005, 7 năm sau ngày trúng số, Gerald Muswagon treo cổ tự tử trong nhà để xe của bố mẹ. Cái chết lặng lẽ khép lại cuộc đời một người từng được coi là biểu tượng của vận may, nhưng lại trở thành ví dụ điển hình cho mặt trái nghiệt ngã của sự giàu có đột ngột.

Câu chuyện của Muswagon khiến nhiều người rùng mình khi nhận ra: trúng số không phải lúc nào cũng là chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Với những ai chưa sẵn sàng, tiền bạc có thể phóng đại mọi điểm yếu, đẩy con người vào vòng xoáy sa ngã nhanh hơn bất kỳ bi kịch nào.

Từ tấm vé Super 7 trị giá 10 triệu USD đến cái chết trong cô độc, cuộc đời Gerald Muswagon là lời cảnh tỉnh đau xót: vận may nếu thiếu kiểm soát và định hướng, có thể trở thành bản án nặng nề nhất đối với chính người được nó lựa chọn.