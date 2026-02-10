Danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 đã đổi chủ: Nơi nào đang là "thiên đường" được mọi người mơ ước?

Copenhagen - thủ đô của Đan Mạch đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong Chỉ số Đáng sống Toàn cầu 2025 của EIU, chấm dứt chuỗi ba năm thống trị của Vienna. Copenhagen đã đạt số điểm tuyệt đối 100 cho các hạng mục ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng, thăng hạng từ vị trí thứ hai để trở thành thành phố thoải mái nhất thế giới để sinh sống. Chỉ số của EIU đánh giá 173 thành phố trên toàn thế giới dựa trên 30 chỉ số, được chia thành các nhóm: ổn định, y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Copenhagen vượt qua Vienna của Áo để giữ vị trí là thành phố đáng sống nhất thế giới

Điểm số trung bình năm nay vẫn không thay đổi so với năm ngoái, ở mức 76,1 trên 100. Tuy nhiên, kết quả năm nay phản ánh sự sụt giảm liên tục của mức độ ổn định toàn cầu, do các cuộc xung đột địa chính trị và bất ổn dân sự ngày càng gia tăng.

Các thành phố ở Tây Âu và khu vực Châu Á phát triển tiếp tục chiếm ưu thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Melbourne đứng thứ 4, trong khi Sydney và Adelaide cũng lọt vào danh sách 10 thành phố hàng đầu. Những thành phố dẫn đầu khác nằm rải rác tại Nhật Bản, New Zealand và Canada.

Ngược lại, các thành phố Tây Âu cũng xuất hiện trong danh sách những nơi bị tụt hạng nhiều nhất năm 2025. Tất cả các thành phố của Vương quốc Anh nằm trong danh sách đánh giá (London, Manchester và Edinburgh) đều bị tụt hạng sau các cuộc bạo loạn lan rộng và tình trạng vô gia cư gia tăng.

Thành phố Copenhagen (Đan Mạch)

Hai thành phố của Canada (Calgary, Toronto) cũng nằm trong nhóm này do chúng tôi đã hạ điểm y tế của cả bốn thành phố Canada trong chỉ số. Tuy nhiên, các thành phố Bắc Mỹ vẫn là những nơi đáng sống được săn đón, với toàn bộ 21 thành phố đều báo cáo mức độ đáng sống ở bậc cao nhất (được định nghĩa là điểm từ 80 trở lên).

Về mặt tích cực, điểm số trung bình cho y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng đều có những cải thiện nhẹ. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi ghi nhận mức tăng đáng kể nhất về tổng điểm đáng sống, chủ yếu nhờ vào những tiến bộ trong y tế và giáo dục tại các thành phố thuộc Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nguồn: EIU