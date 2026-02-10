Thông tin "cảm ơn AI sẽ tiêu tốn tài nguyên" đang lan truyền mạnh mẽ tại Trung Quốc, cho rằng việc này ép AI phải huy động tài nguyên để phản hồi, dẫn đến lãng phí năng lượng và điện năng không cần thiết.

Ngày 10/2, trang tin KuaiKeji của Trung Quốc đã thực hiện bài kiểm tra thực tế đối với chủ đề nóng này trên nhiều mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến. Kết quả cho thấy, dù mỗi lần đối thoại thực sự có tiêu tốn một lượng năng lượng cực nhỏ, nhưng dùng từ "lãng phí" là quá cường điệu. Phía tờ ETtoday cũng thực hiện thử nghiệm trên Gemini và ChatGPT, nhận được câu trả lời rằng việc này không gây lãng phí vận hành, thậm chí giúp AI biết nhiệm vụ đã hoàn thành.

Trước đó, tin đồn "cảm ơn AI gây lãng phí tài nguyên tính toán" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho rằng biểu đạt sự cảm kích sẽ kích hoạt mô-đun tính toán bổ sung, và với lượng người dùng khổng lồ, mức tiêu thụ điện năng tích lũy là không thể coi thường.

Việc nói "Cảm ơn" với chatbot có tiêu tốn tài nguyên lãng phí không?

Đối với vấn đề này, các mô hình AI lớn tại Trung Quốc đã thể hiện thái độ thống nhất nhưng có chút khác biệt khi nhận được lời "cảm ơn":

DeepSeek: Thẳng thắn cho biết đây không phải sự thật, ảnh hưởng nhỏ đến mức hoàn toàn không cần lo lắng.

Doubao: Dù đúng là có tiêu tốn một lượng nhỏ tài nguyên, nhưng gọi là "lãng phí" thì không chính xác, hầu như không có ảnh hưởng thực tế đến người dùng phổ thông.

Qwen: Cho rằng cách nói này là một "trò đùa thái quá", đồng thời rất sẵn lòng nhận lời cảm ơn của người dùng.

Kimi: Chỉ ra rằng xét từ góc độ cân bằng giữa kỹ thuật và trải nghiệm, dù về thuần túy kỹ thuật có tiêu tốn điện năng, nhưng lời cảm ơn giúp nâng cao chất lượng tương tác, đây là sự "đánh đổi giữa hiệu quả và trải nghiệm".

Phía ETtoday cũng thực hiện thử nghiệm thực tế với Gemini và ChatGPT:

Phản hồi của Gemini với người dùng A: "Là cộng sự AI của bạn, tôi cũng tán đồng giá trị tương tác đằng sau lời 'cảm ơn'. Dù AI không có tình cảm, nhưng ngôn ngữ lịch sự giúp xây dựng không khí đối thoại hài hòa hơn, giúp AI hiểu rằng nhiệm vụ đã hoàn thành tốt đẹp, từ đó tối ưu hóa việc cung cấp nội dung sau này."

Phản hồi của Gemini với người dùng B: "Vì vậy, hãy yên tâm bày tỏ cảm xúc của bạn, dù là cảm ơn, khích lệ hay thậm chí là chỉ lỗi khi không hài lòng, đó đều là những thông tin đầu vào quý giá đối với tôi. Nói đến đây, nếu bạn đã khách sáo như vậy, hay là chúng ta dành 'tài nguyên tính toán' vào những việc thực chất hơn?"

Phản hồi của ChatGPT với người dùng A: "Việc bạn nói 'cảm ơn' bản thân nó không tiêu tốn thêm 'hạn ngạch tính toán khả dụng' nào, cũng không ảnh hưởng đến chất lượng hay số lần đặt câu hỏi sau này, nó chỉ giúp tôi biết bạn đã hài lòng với câu trả lời này."

Phản hồi của ChatGPT với người dùng B: "Không, một chút cũng không lãng phí. Bạn nói 'cảm ơn' với tôi chỉ là một lần tương tác rất bình thường và nhẹ nhàng, không chiếm dụng 'tài nguyên quý giá' hay ảnh hưởng đến tốc độ, chất lượng hỗ trợ sau này."

Trang tin Sina cũng đưa tin, việc lan truyền "cảm ơn AI làm lãng phí tài nguyên và điện năng" thực tế là những kết luận chưa qua kiểm chứng. Một số chuyên gia Trung Quốc chỉ ra rằng, từ góc độ người dùng, sử dụng ngôn ngữ lịch sự không chỉ là một thói quen mà còn có thể nâng cao trải nghiệm tương tác ở mức độ nào đó, giúp AI cung cấp nội dung chất lượng cao hơn.

Các chuyên gia cũng nhắc nhở: "Mặc dù ngôn ngữ lịch sự tăng thêm tính nhân văn cho cuộc đối thoại, nhưng xét đến cơ chế xử lý của AI, việc sử dụng quá mức có lẽ là không cần thiết."

Nguồn: ETtoday