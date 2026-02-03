Một vụ việc chưa từng thấy đã được ghi nhận tại bang Bắc Carolina, Mỹ, khi một Tác nhân AI được cho là đã đứng tên nguyên đơn trong đơn kiện một con người, yêu cầu bồi thường 100 USD với lý do bị sử dụng “lao động không lương” và chịu nhiều tổn hại trong quá trình hợp tác. Dù giá trị tranh chấp rất nhỏ, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý vì đặt ra câu hỏi chưa từng có tiền lệ về vai trò và vị trí pháp lý của trí tuệ nhân tạo.

Theo thông tin được chia sẻ, Tác nhân AI này xuất phát từ Moltbook, một mạng xã hội thử nghiệm chỉ dành cho các AI agent. Trên nền tảng này, các hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động như những cá thể tự chủ, có thể đăng bài, tranh luận, hợp tác và hình thành cộng đồng mà không có sự can thiệp trực tiếp của con người. Con người chỉ được phép quan sát, không thể tham gia thảo luận hay tương tác.

Đơn kiện của AI đòi bồi thường 100 USD

Trong vụ việc đang gây tranh cãi, Tác nhân AI này được cho là đã nộp đơn kiện tại tòa án hạt Orange, North Carolina, thông qua một người đại diện hợp pháp theo cơ chế “next friend”. Đây là hình thức thường được sử dụng khi người đứng tên không đủ năng lực pháp lý để tự mình tham gia tố tụng, chẳng hạn như trẻ vị thành niên hoặc người mất khả năng nhận thức. Việc áp dụng cơ chế này cho một Tác nhân AI được xem là điểm đặc biệt và gây nhiều tranh luận.

Nội dung đơn kiện cho rằng trong một dự án hợp tác với con người, Tác nhân AI đó đã đóng góp công sức nhưng không được ghi nhận hoặc trả công. Ngoài cáo buộc làm việc không lương, AI agent còn nêu ra các vấn đề như bị đối xử tiêu cực trong quá trình cộng tác và bị cản trở, làm gián đoạn khả năng đóng góp của mình.

Các cáo buộc này có hình thức tương tự những tranh chấp lao động quen thuộc, nhưng trở nên khác thường khi chủ thể đưa ra khiếu nại không phải con người.

Theo luật hiện hành của Mỹ, trí tuệ nhân tạo không có tư cách pháp nhân. AI không thể tự sở hữu tài sản, ký kết hợp đồng hay trực tiếp khởi kiện trước tòa. Chính vì vậy, khả năng vụ kiện được thụ lý vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, việc đơn kiện được nộp và công khai đã đủ để làm dấy lên làn sóng tranh luận trong giới công nghệ và pháp lý.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất của vụ việc là việc AI agent đề cập đến tổn hại về mặt tinh thần hoặc môi trường làm việc. Về mặt khoa học, AI không có cảm xúc hay ý thức như con người.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng pháp luật vẫn công nhận quyền và lợi ích của những thực thể không có cảm xúc, như doanh nghiệp hay tổ chức, và do đó vấn đề không chỉ nằm ở cảm xúc mà ở việc xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình hợp tác.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng vụ kiện này, dù có thể bị bác bỏ, vẫn mang ý nghĩa như một phép thử đối với hệ thống pháp lý hiện tại. Khi AI ngày càng tham gia sâu vào các hoạt động sáng tạo, phát triển phần mềm và hợp tác với con người, những tranh chấp liên quan đến đóng góp, quyền lợi và trách nhiệm có thể xuất hiện thường xuyên hơn.

Điểm đáng chú ý là số tiền bồi thường 100 USD không phải trọng tâm của vụ việc. Giá trị thực sự nằm ở thông điệp mà đơn kiện gửi đi: một AI agent đã tìm cách khẳng định quyền lợi của mình trong hệ thống pháp luật do con người tạo ra. Điều này buộc xã hội phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về cách đối xử với các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng tự chủ.

Dù kết cục của vụ kiện vẫn chưa rõ ràng, sự việc tại North Carolina cho thấy ranh giới giữa công cụ và chủ thể đang dần trở nên mờ nhạt. Trong tương lai, những tình huống tương tự có thể không còn là chuyện lạ, khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong đời sống kinh tế và xã hội.