Khung cảnh "giật mình" trong khu lừa đảo ở biên giới Campuchia - Thái Lan

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Thái Lan hôm 2-2 đã dẫn đầu đoàn tùy viên quân sự từ 20 quốc gia cùng các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đi kiểm tra các địa điểm nghi là cơ sở lừa đảo dọc biên giới Thái Lan – Campuchia.

Một nhà báo Thái Lan mặc bộ đồng phục giả cảnh sát Singapore tại khu phức hợp lừa đảo ở O'Smach – Campuchia. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện hàng loạt bằng chứng về các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

Theo tờ Khaosod English, Trung tướng Theeranan Nanta-khwang, Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Thái Lan, cho biết hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "công khai hiện trường", nhằm thông tin cho cộng đồng quốc tế về tình hình tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực biên giới Chong Chom – O’Smach thuộc tỉnh Surin.

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm đại diện từ Mỹ, Malaysia và Việt Nam, cùng các quan chức cảnh sát cấp cao Thái Lan phụ trách trấn áp tội phạm công nghệ cao.

Giới truyền thông Thái Lan xem một căn phòng mô phỏng đồn cảnh sát Trung Quốc tại một trung tâm lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Ông Theeranan nhận định về nhóm lừa đảo này: "Chúng được tổ chức rất tốt. Chúng có cơ sở hạ tầng và hệ thống tốt, cũng như quy trình làm việc và rất nhiều chiến thuật và kỹ thuật để thực hiện các vụ lừa đảo".

Một mô hình giống đồn cảnh sát Úc được nhìn thấy tại một khu lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các địa điểm nằm đối diện cửa khẩu quốc tế Chong Chom, bao gồm Resort O’Smach và khu phức hợp Royal Hill tại khu vực O’Smach.

Giới chức trách khẳng định những nơi này từng hoạt động như các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Một chiếc áo giả cảnh sát Indonesia được treo bên trong một trung tâm lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Tại hiện trường, các nhà điều tra phát hiện nhiều mô hình giả dựng cảnh đồn cảnh sát và ngân hàng, danh sách nạn nhân có nhiều quốc tịch khác nhau, các bộ đồng phục cảnh sát cùng nhiều tư trang bị bỏ lại.

Những bằng chứng này cho thấy các hoạt động lừa đảo được tổ chức rất bài bản và có hệ thống.

Một binh sĩ Thái Lan canh gác bên ngoài một trung tâm lừa đảo ở O'Smach - Campuchia. Ảnh: AP

Ông Theeranan nhận định những phát hiện trên chứng minh khu vực này hoạt động như một trung tâm lừa đảo có tổ chức, gây hại cho nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Hiện cảnh sát Thái Lan thu giữ toàn bộ tang vật, trong khi quân đội vẫn duy trì kiểm soát và hỗ trợ việc tiếp cận khu vực này.

Ông cũng cho biết thêm theo ước tính tình báo, có khoảng 8.000 – 10.000 người đã hoạt động tại đây trước khi phần lớn bị di dời sau các cuộc giao tranh biên giới hồi tháng 12-2025 giữa Thái Lan và Campuchia.

Tiến trình điều tra về các đường dây liên quan và quy trách nhiệm vẫn đang được tiếp tục.