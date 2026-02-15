Cô gái 29 tuổi đau dạ dày, mất ngủ 1 tháng vì lo sợ "màn tra hỏi của họ hàng" ngày Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đến, nhưng một bộ phận người dân lại cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với những câu hỏi "tra tấn linh hồn" như giục cưới hay so sánh lương bổng khi đoàn tụ cùng người thân. Một cô gái họ Hồ, 29 tuổi, sống tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, cứ mỗi lần nghĩ đến việc về quê ăn Tết và đối diện với sự truy hỏi của họ hàng về hôn nhân, công việc là lại bị đau dạ dày dữ dội, thậm chí mất ngủ gần 1 tháng trời.

Cô gái 29 tuổi "sợ Tết" đến mức mất ngủ gần 1 tháng

Theo báo cáo từ NetEase, do liên tục gặp các triệu chứng như co thắt dạ dày và mất ngủ, cô Hồ đã đến phòng khám tâm lý lâm sàng thuộc Bệnh viện số 3 thành phố Vũ Hán để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô chia sẻ rằng mình bắt đầu mất ngủ từ khoảng một tháng trước, bởi chỉ cần nghĩ đến cảnh về quê ăn Tết phải đối mặt với chuỗi câu hỏi liên hoàn của họ hàng về chuyện chồng con, sự nghiệp, sinh đẻ là cô lại cảm thấy vô cùng lo âu.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia trị liệu tâm lý Tịch Mao Mao cho biết, các triệu chứng này trong lâm sàng thường được gọi là "hội chứng cuối năm" hoặc "khủng hoảng tâm lý ngày lễ". Do phải đối mặt với áp lực lớn, dự đoán về các mối quan hệ căng thẳng, cũng như sự xáo trộn trong sinh hoạt và ăn uống, dẫn đến việc xuất hiện hoặc trầm trọng hơn các cảm xúc lo âu, trầm cảm. Thậm chí, bệnh nhân còn kèm theo các triệu chứng như mất ngủ, hoảng loạn, khó chịu đường tiêu hóa, mệt mỏi đuối sức. Gần đây, số lượng người đến tư vấn và thăm khám tương tự đã tăng khoảng 30% so với ngày thường.

4 nguồn gây áp lực chính và giải pháp từ bác sĩ

Bác sĩ tâm thần kiêm trị liệu tâm lý Cát Lâm Phong tại Bệnh viện số 3 Vũ Hán phân tích rằng loại áp lực này thường tập trung vào 4 phương diện chính, bao gồm: áp lực tình cảm từ việc giục cưới giục sinh, áp lực so sánh thu nhập, mâu thuẫn tiềm ẩn trong gia đình gốc và sự kiệt sức do giao tiếp xã hội dày đặc.

Bác sĩ Cát Lâm Phong khuyên rằng nếu người dân gặp phải những rắc rối nêu trên, có thể tiến hành "diễn tập tâm lý" trước bằng cách chuẩn bị sẵn một số câu trả lời xã giao để giảm bớt sự lúng túng tại hiện trường. Đồng thời, hãy cố gắng điều chỉnh nhận thức, hiểu rằng sự quan tâm thái quá của người lớn có thể bắt nguồn từ sự khác biệt trong cách thức giao tiếp. Quan trọng hơn, cần học cách chuyển đổi chủ đề, cố gắng dẫn dắt sự chú ý sang những lĩnh vực mà đôi bên cùng quan tâm hoặc những chủ đề nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Nguồn: ETtoday