Người đàn ông thất tình trèo lên cột điện khiến 20.000 hộ dân gánh hậu quả

Các nhân chứng kinh ngạc nhìn người đàn ông, được cho là đang buồn bã vì gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, trèo lên cột điện cao thế ở Brighouse, West Yorkshire, Anh, vào sáng ngày 15/2.

Người đàn ông đã trèo lên cột điện gần siêu thị Sainsburys ở trung tâm thị trấn, trước khi lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương đến hiện trường.

Khoảng 9h23, Dịch vụ Cứu thương Yorkshire đã được cảnh sát điều động đến hiện trường.

Người phát ngôn của cảnh sát West Yorkshire cho biết: "Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường gần bến du thuyền Brighouse lúc 9h15 sau khi nhận được báo cáo về việc lo ngại cho sự an toàn của một người đàn ông.

Người đàn ông đã trèo xuống cột điện ngay sau 11h30 và bị bắt giữ. Người này được cho là không bị thương trong vụ việc".

Hàng chục nghìn hộ gia đình lân cận bị mất điện, hiện đang trong quá trình khôi phục.

Các nhân chứng đã gọi cảnh sát đến giúp đỡ người đàn ông. (Ảnh: UKNIP)

Các cột điện cao thế, những cấu trúc thép lớn nằm rải rác khắp Vương quốc Anh, được thiết kế để nâng đỡ các đường dây điện cao thế. Chúng có thể gây chết người nếu leo lên hoặc gây thương tích nghiêm trọng chỉ trong vài giây.

Trước đó, một người đàn ông đã được giải cứu sau khi được phát hiện treo lơ lửng cách mặt đất khoảng 18 mét trên một cột điện. Vẫn còn nhiều bí ẩn về việc người đàn ông khoảng 30 tuổi này bị mắc kẹt trên cột điện ở Hutton, Lancashire.

Những bức ảnh cho thấy người đàn ông này đang treo lơ lửng trên một sợi dây điện trong tình trạng nguy hiểm, trước khi một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn được triển khai nhằm giải cứu anh ta khỏi đường dây điện 275 kV.