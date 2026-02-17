Cần thủ câu được cá "khủng" nặng 63kg, người dân vật lộn hơn 1 giờ mới đưa được lên bờ

Những ngày gần đây, clip ông Hải câu được cá lớn xuất hiện trên mạng, thu hút sự chú ý của dân câu ở Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Hải, trú tại xã Hòa Liên, Tp.Đà Nẵng, xác nhận ông cùng nhóm bạn đã câu được con cá thu to ngang một người trưởng thành ở bán đảo Sơn Trà.

"Chiến lợi phẩm" ông Hải đã chia cho anh em bạn bè, người thân chứ không bán.

"Con cá thu dài gần 2m, nặng 63kg. Tôi từng một số lần câu được cá lớn, đặc biệt là cá mập nặng hàng chục kg, nhưng đây là lần đầu câu được cá thu to như vậy", ông Hải chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Sau hơn 1 giờ vật lộn căng thẳng trên ghềnh đá bán đảo Sơn Trà, cần thủ Đà Nẵng đã câu được con cá thu nặng 63kg và cùng bạn bè khiêng qua hơn 300m đường núi để đưa “chiến lợi phẩm” hiếm gặp về nhà.

Theo lời kể của ông Hải, trước đó trưa 1/2, ông cùng nhóm bạn đứng câu ở rạn đá khu vực bãi biển Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng.

Khi đang quăng dây, bất ngờ cần câu máy giật ngược lại, nước tung bọt trắng xóa. Biết cá lớn dính câu, ông Hải gọi bạn bè tới giúp sức.

Phải mất một giờ đồng hồ với sự hỗ trợ của nhiều người, con cá thu dính câu mới được đưa lên bờ. Cả nhóm reo lên trong sung sướng vì gặp cá hiếm.

Cũng theo ông Hải, sau khi đưa được cá lên rạn đá, cả nhóm phải dùng hai cây gỗ buộc cá ở giữa rồi khiêng từng đoạn một.

Con cá "khủng" sau khi đưa về nhà được anh Hải xẻ thịt để sử dụng và biếu người thân, bạn bè.

Điều đáng nói, trước đó, trong quá trình đi câu, anh Hải từng chinh phục nhiều loài cá có kích thước lớn như cá mập nặng khoảng 80kg hay cá mè nước ngọt nặng 16kg.