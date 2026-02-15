Phát hiện "nàng tiên cá" dạt vào bãi biển, chuyên gia xác nhận: Đây là loài từng bị tuyên bố tuyệt chủng

Thông tin một thi thể nghi là "nàng tiên cá"

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, ngày 12/2, một người yêu chim hoang dã khi đi dọc bờ biển tại Ngô Xuyên (thuộc Trạm Giang) đã phát hiện một thi thể "nàng tiên cá" bị vùi một phần trong cát. Phần đuôi còn tương đối nguyên vẹn, trong khi phần đầu đã phân hủy nghiêm trọng.

Cục Nông nghiệp và Nông thôn địa phương sau đó xác nhận, nhiều khả năng đây là thi thể bò biển cũng là một loài động vật quý hiếm được mệnh danh là "nàng tiên cá" do thân hình tròn, vây trước giống cánh tay và chiếc đuôi dẹt đặc trưng.

Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng đây là thi thể bò biển cũng là một loài động vật quý hiếm được mệnh danh là "nàng tiên cá". (Ảnh: Sohu)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cử nhân viên túc trực bảo vệ và đưa thi thể vào kho lạnh. Mẫu vật dự kiến sẽ được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc để tiến hành giám định chính thức.

Chủ đề "Phát hiện thi thể nghi là bò biển tại bãi biển Trạm Giang" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt quan tâm.

Loài từng bị tuyên bố tuyệt chủng chức năng tại Trung Quốc

Bò biển (Dugong dugon) là động vật có vú sống hoàn toàn dưới nước, chủ yếu ăn cỏ biển và thường sinh sống ở vùng ven bờ nhiệt đới, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương – Tây Thái Bình Dương.

Tại Trung Quốc, loài này được xếp vào diện động vật bảo vệ cấp quốc gia hạng nhất. Tuy nhiên, năm 2022, một nhóm nhà khoa học quốc tế công bố nghiên cứu cho rằng bò biển đã "tuyệt chủng chức năng" tại vùng ven biển Trung Quốc. Điều này có nghĩa là số lượng cá thể còn lại quá ít, không đủ để duy trì một quần thể sinh sản ổn định trong tự nhiên.

Tại Trung Quốc, bò biển được xếp vào diện động vật bảo vệ cấp quốc gia hạng nhất. (Ảnh: Sohu)

Nguyên nhân chính được chỉ ra là suy giảm thảm cỏ biển, ô nhiễm môi trường và hoạt động đánh bắt ven bờ.

Chính vì thế, phát hiện mới nhất tại Trạm Giang không chỉ gây tiếc nuối mà còn đặt ra nhiều câu hỏi: Liệu còn cá thể nào sống sót trong tự nhiên? Và môi trường biển ven bờ đã thay đổi ra sao trong những năm gần đây?

Hồi chuông cảnh báo về bảo tồn sinh vật biển quý hiếm

Việc một thi thể nghi là bò biển dạt vào bờ biển lần này được giới chuyên môn nhìn nhận là tín hiệu đáng suy ngẫm. Dù chưa có kết luận giám định cuối cùng, sự kiện này một lần nữa cho thấy những thách thức lớn trong công tác bảo tồn sinh vật biển.

Bò biển vốn được xem là "loài chỉ thị" cho sức khỏe của hệ sinh thái cỏ biển. Khi môi trường sống bị thu hẹp hoặc suy thoái, chúng gần như không còn cơ hội tồn tại. Vì vậy, sự biến mất hoặc tái xuất của loài này đều mang ý nghĩa khoa học đặc biệt.

Việc một thi thể nghi là bò biển dạt vào bờ biển lần này được giới chuyên môn nhìn nhận là tín hiệu đáng suy ngẫm. (Ảnh: Sohu)

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và gia tăng áp lực từ hoạt động kinh tế ven biển, việc phục hồi thảm cỏ biển và thiết lập khu bảo tồn hiệu quả là yếu tố then chốt nếu muốn cứu các loài đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn.

Phát hiện tại Trạm Giang có thể chỉ là một trường hợp cá biệt. Nhưng với nhiều người, hình ảnh "nàng tiên cá" dạt vào bờ không đơn thuần là câu chuyện gây tò mò mà là lời nhắc nhở rõ ràng về cái giá phải trả khi thiên nhiên bị tổn thương quá lâu.

Theo Sohu, Sina