Mang vàng tích cóp đi kiểm tra, cụ bà sốc nặng khi bán được 1,4 tỷ đồng

Vào ngày 13/2, Namo Banchangtong đã đăng tải một video trên TikTok cho thấy một người phụ nữ ở Buriram, Thái Lan, bán số vàng bà đã tích lũy suốt 50 năm, với hy vọng dùng số tiền đó để xây nhà. Tuy nhiên, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, khiến mọi người đều sững sờ.

Người phụ nữ lớn tuổi này mang đến một lượng lớn đồ trang sức bằng vàng, bao gồm dây chuyền, vòng tay và nhẫn, để bán và muốn biết bao nhiêu trong số đó là vàng thật.

Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên khi số vàng có giá 1,4 tỷ đồng.

"Số vàng này tôi có được là nhờ mua tích trữ một ít, còn lại là mua từ những người khác đem bán lại. So với tiền Thái thời điểm đó thì giá cực kỳ rẻ. Tôi đã thu mua tích trữ từ nhóm người này trong suốt một thời gian dài, cho đến khi có được một số lượng lớn như thế này", người phụ nữ cho biết.

Namo kiểm tra các món đồ và thấy rằng chúng hầu hết đều bằng vàng, chỉ có một vài món là bạc, nên ông đã trả lại chúng. Những món còn lại xác định tỷ lệ vàng thật dao động từ 41% đến 79%. Chủ nhân dự định bán số vàng này để xây nhà và hy vọng thu về khoảng 400.000 baht (334 triệu đồng).

Sau đó, Namo nấu chảy chúng thành thỏi và thấy rằng tỷ lệ vàng hầu như không giảm. Namo tính toán giá bán và nhận ra giá trị thực của chúng cao hơn nhiều lần so với hy vọng ban đầu của người phụ nữ.

Khi Khun Namo nói cho người phụ nữ biết giá thực tế là 1.752.492 baht (1,4 tỷ đồng), bà ngạc nhiên đến nỗi kêu lên và lấy tay che miệng, không ngờ những món đồ này lại được bán với giá cao đến vậy.