Lộ diện hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2026

Mới đây, Airline Ratings công bố Top 25 hãng hàng không có dịch vụ đầy đủ và an toàn nhất năm 2026. Theo bà Sharon Petersen, CEO của AirlineRatings, việc xếp hạng được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau: tỷ lệ sự cố và tai nạn, chương trình đào tạo phi công, kiểm toán an toàn quốc tế, mức độ minh bạch của hãng hàng không và tuổi đời đội bay.

Bảng xếp hạng đã đánh giá 320 hãng hàng không trên toàn thế giới, xác định 25 hãng hàng không có dịch vụ đầy đủ an toàn nhất. Đứng đầu danh sách là Etihad Airways, hãng hàng không quốc gia của UAE. Kết quả này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố như: đội bay trẻ, lịch sử không có tai nạn nghiêm trọng, khả năng quản lý nhiễu động trong khoang hành khách và tỷ lệ sự cố thấp trên mỗi chuyến bay.

Etihad Airways cũng trở thành hãng hàng không vùng Vịnh đầu tiên đứng đầu danh sách này.

Etihad Airways đứng đầu danh sách hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2026. (Ảnh: Etihad Airways)

Giành hơn 25 giải thưởng quốc tế năm 2025

Etihad Airways đã có 1 năm vàng son khi giành được hơn 25 giải thưởng quốc tế danh giá trong năm 2025. Hãng trở thành hãng hàng không thứ tư trên toàn cầu và là hãng đầu tiên trong khu vực đạt được xếp hạng an toàn 7 sao Plus từ Airline Ratings - giải thưởng cao nhất trong hệ thống xếp hạng an toàn được quốc tế công nhận.

Đầu tháng 12/2025, Etihad giành 3 danh hiệu toàn cầu lớn tại lễ trao giải World Travel Awards Grand Final Gala Ceremony ở Bahrain. Đó là: giải Trải nghiệm khách hàng hàng đầu thế giới, Hạng phổ thông hàng đầu thế giới và Phòng chờ hạng thương gia hàng đầu thế giới dành cho phòng chờ cao cấp tại sân bay quốc tế Zayed.

Etihad Airways giành nhiều giải thưởng lớn trong năm 2025. (Ảnh: Etihad Airways)

Tháng 10/2025, Etihad cũng giành được nhiều giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Du lịch Thế giới khu vực Trung Đông với 5 chiến thắng khu vực.

Etihad đã được APEX (tổ chức phi lợi nhuận, thường xuyên tổ chức khảo sát và đánh giá trải nghiệm khách hàng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trên máy bay) trao tặng danh hiệu Hãng hàng không toàn cầu 5 sao cho năm 2026, đưa vào nhóm các hãng hàng không ưu tú trên toàn thế giới. Bảng xếp hạng AirHelp Score 2025 xếp Etihad ở vị trí thứ hai toàn cầu với số điểm xuất sắc 8,07/10, đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể 9 bậc so với năm trước.

Etihad Airways được thành lập năm 2003 tại Thành phố Khalifa, Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Etihad là hãng hàng không lớn thứ hai ở UAE sau Emirates.

Tính đến tháng 7/2026, Etihad Airways khai thác hơn 1.000 chuyến bay mỗi tuần đến hơn 120 điểm đến cho hành khách và hàng hóa ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Châu Á, Úc và Bắc Mỹ, với đội bay gồm 107 máy bay Airbus và Boeing. Một số mẫu máy bay mới của Etihad Airways như A321LR, Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350-1000 và Airbus A320.

Etihad đã khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi. (Ảnh: Tạp chí hàng không)

Đáng chú ý, trong năm 2025, Etihad đã khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Abu Dhabi, mở rộng kết nối Việt Nam và Trung Đông. Đường bay Hà Nội - Abu Dhabi có tần suất 6 chuyến mỗi tuần. Việc mở đường bay mới kết nối đến Việt Nam giúp hãng hàng không của UAE nâng tổng số điểm đến của Etihad lên gần 100 điểm.

Etihad Airways đặt mục tiêu vận chuyển 38 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030.