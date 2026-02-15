Xu hướng yêu kiểu 'thợ săn' thành trào lưu ở Trung Quốc

Xu hướng hẹn hò tại Trung Quốc ghi nhận sự nổi lên của một kiểu bạn đời mới được cộng đồng mạng gọi là “người yêu kiểu thợ săn” - mô tả những người biết quan sát, tinh tế và thể hiện tình cảm thông qua những món quà nhỏ nhưng giàu ý nghĩa.

Khái niệm “người yêu kiểu thợ săn” không mang hàm ý tiêu cực. Trái lại, “con mồi” ở đây được hiểu theo nghĩa biểu tượng, đó có thể là món ăn ngon người yêu nhận được ở công ty, một món đồ nhỏ xinh bắt gặp trên đường, hay thậm chí chỉ là chiếc lá rụng có hình dáng đẹp mắt.

Theo chia sẻ của nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc, giá trị vật chất của món quà hoàn toàn không phải yếu tố quyết định. Một ly trà sữa giá chưa đến 20 nhân dân tệ (75 nghìn đồng) cũng có thể trở thành “chiến lợi phẩm” đáng trân trọng. Điều quan trọng nằm ở tấm lòng và sự chủ động quan tâm được thể hiện qua hành động tặng quà.

Tuy nhiên, không phải món quà nào cũng phù hợp. Một “người yêu kiểu thợ săn” đúng nghĩa phải suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Ly trà sữa ấy có thể không đắt tiền nhưng là loại đang rất được ưa chuộng, khó mua hoặc chỉ bán ở cửa hàng cách xa nhà. Sự đầu tư thời gian và công sức mới là điều khiến món quà trở nên đặc biệt.

Kiểu bạn đời này còn được đánh giá cao ở khả năng thấu hiểu nhu cầu thực tế của đối phương. Ví dụ, khi nhận thấy người yêu thường xuyên làm thêm giờ, họ có thể âm thầm mua tặng một chiếc gối tựa lưng để hỗ trợ sức khỏe. Những chi tiết nhỏ nhưng đúng lúc ấy chính là điểm khiến “thợ săn” trở nên khác biệt.

Trên các nền tảng trực tuyến, không ít người chia sẻ trải nghiệm cá nhân về người yêu “kiểu thợ săn”. Một nữ họa sỹ vẽ tranh biếm họa từng đăng tải rằng, bạn trai cô thường dành dụm những món ăn vặt được phát tại công ty để mang về cho cô. Hành động tuy nhỏ nhưng khiến cô cảm thấy được quan tâm và trân trọng.

Nhiều phụ nữ khác cũng khoe những “chiến lợi phẩm” tương tự là hai quả anh đào hay hai con tôm lấy từ bữa tiệc công ty. Dù giá trị vật chất không lớn, những món quà này lại chứa đựng thông điệp rằng người tặng luôn nghĩ đến người yêu trong mọi hoàn cảnh.

Những tính cách ngọt ngào, ấm áp như vậy vốn từ lâu đã được ưa chuộng trên thị trường hẹn hò Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm khác biệt của “người yêu kiểu thợ săn” là sự nhấn mạnh vào hành động cụ thể thay vì chỉ tạo bầu không khí lãng mạn.

Sự lan tỏa của trào lưu “thợ săn” diễn ra trong bối cảnh đáng chú ý của xã hội Trung Quốc. Năm 2024, nước này có 240 triệu người độc thân, chiếm 17% tổng dân số. Cùng năm, chỉ có 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, giảm 20,5% so với năm trước và giảm hơn một nửa so với mức 13,5 triệu cặp vào năm 2013.

Theo nghiên cứu của iiMedia công bố năm ngoái, việc đặt ra yêu cầu cao đối với bạn đời là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhiều người trẻ lựa chọn sống độc thân. Bên cạnh đó là áp lực công việc và cuộc sống ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh ấy, “người yêu kiểu thợ săn” dường như đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao về sự quan tâm chân thành và hành động cụ thể. Tuy nhiên, dưới các bài đăng khoe người yêu lý tưởng, không ít người bày tỏ sự e ngại rằng rất khó tìm được bạn đời như vậy.

Có thể thấy, xu hướng yêu kiểu “thợ săn” phản ánh nhu cầu sâu xa về cảm giác an toàn, sự chia sẻ và quan tâm thực chất trong mối quan hệ. Những hành động nhỏ nhưng bền bỉ trở thành “chiến lợi phẩm” quý giá nhất của tình yêu.