Thấy thứ "đáng sợ" trồi lên từ biển, du khách hoảng sợ bỏ chạy

Vào ngày 13/2, một sự cố hoảng loạn đã xảy ra tại bãi biển Na Jomtien ở Pattaya, Thái Lan, khi một con trăn bất ngờ trồi lên từ biển. Chứng kiến cảnh tượng này nhiều du khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Trang Facebook của Cơ quan Thực thi Pháp luật Thành phố Pattaya đã đăng một bức ảnh kèm chú thích: "Hoảng loạn trên bãi biển! Một con trăn trồi lên từ biển! Du khách chạy tán loạn sau khi một vị khách không mời mà đến xuất hiện giữa bãi biển".

Con trăn xuất hiện trên bãi biển.

Các cán bộ của thành phố cùng với lực lượng cứu hộ Jomtien, đã ngay lập tức điều tra và bắt giữ con rắn một cách an toàn. Con rắn đã được thả về môi trường sống tự nhiên của nó. Mọi người đều an toàn và con rắn cũng an toàn.

Những hình ảnh về con trăn sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trăn được tìm thấy ở khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch, thậm chí trong thành phố, khiến chúng không ít lần "chạm trán" con người.

Thỉnh thoảng chúng còn xuất hiện trên bãi biển. Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.