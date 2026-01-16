Gặp gỡ nàng tiên cá

Những nàng tiên cá chuyên nghiệp phải đối mặt với nguy cơ hạ thân nhiệt, say sóng và sự bám dính của lớp silicon bó sát, nhưng phần thưởng là họ trở thành "đại sứ đại dương" - và mang đến thêm chút sắc màu cho thế giới.

Giọt mồ hôi của những nàng tiên cá

Được quấn bởi chiếc đuôi silicon lấp lánh, Katrin Gray xoay tròn dưới nước, thổi những nụ hôn gió về phía khán giả trong khi mái tóc dài màu đồng của cô bay phấp phới quanh khuôn mặt. Những chuyển động tưởng chừng như dễ dàng của cô ấy thực chất lại không hề dễ dàng chút nào – kỹ năng lặn tự do và biểu diễn của một nàng tiên cá chuyên nghiệp đòi hỏi sự huấn luyện, luyện tập và sự tập trung tuyệt đối.

Nghề nàng tiên cá đã trở thành một ngành công nghiệp nhỏ toàn cầu, với các cuộc thi sắc đẹp, hội nghị, trại hè và các buổi gặp gỡ, nơi mọi người tụ tập thành từng nhóm để luyện tập động tác đá chân kiểu cá heo. Các nhà sản xuất tạo ra những chiếc đuôi cá đặt làm riêng, áo ngực đính đá quý, tóc nàng tiên cá và thậm chí cả mang cá giả cho những người chuyên nghiệp và nghiệp dư muốn hóa thân thành nàng tiên cá. Thậm chí còn có một series truyền hình thực tế trên Netflix mang tên MerPeople ghi lại hành trình đôi khi đầy nguy hiểm của một số người khao khát trở thành nàng tiên cá chuyên nghiệp. "Không có nàng tiên cá chết" là khẩu hiệu của một doanh nghiệp được giới thiệu trong phim.

Mermeow Awn, tên thật là Mongplearn Uttama, cho biết nghề người cá là "cứu cánh" đối với cô. Ảnh: Mermeow Awn

Gray, người thường được gọi là Mermaid Kat, là một người kỳ cựu trong ngành. Khi còn làm huấn luyện viên lặn biển ở Phuket (Thái Lan), niềm đam mê thời thơ ấu với nàng tiên cá của Disney đã khiến cô nhờ một nhà sản xuất đồ lặn làm một chiếc vỏ bọc cho vây đơn của mình.

"Phuket là một hòn đảo khá nhỏ và mọi người nhanh chóng chú ý đến một cô gái kỳ lạ bơi lội xung quanh trong bộ đuôi cá," cô ấy nói. Mọi người yêu cầu cô biểu diễn tại các bữa tiệc sinh nhật và các sự kiện công cộng, và chẳng bao lâu sau, cô đã làm việc toàn thời gian với tư cách là một nàng tiên cá. "Mọi thứ cứ thế phát triển."

Năm 2012, Gray thành lập trường dạy nàng tiên cá đầu tiên trên thế giới. Từ đó đến nay, hơn 12.000 học viên đã tham gia các lớp học và hội thảo của cô tại Đức, Thái Lan và Úc.

Nàng tiên cá Kat (Katrin Gray) biểu diễn tại một bữa tiệc sinh nhật. Ảnh: Nàng tiên cá Kat

Ngoài việc học cách lặn xuống nước với hai chân bị buộc lại với nhau – sử dụng chuyển động uốn lượn tương tự như kiểu đá chân bướm – các bài học dành cho người mới bắt đầu của Gray còn bao gồm an toàn, bơi trên mặt nước và tầm quan trọng của việc trở thành một "đại sứ đại dương". Các khóa đào tạo quốc tế kéo dài nhiều ngày của cô, dành cho những người muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn toàn thời gian, thường bán hết suất trước nhiều tháng.

Tara Schwarz, sống tại Melbourne (Úc), được biết đến với nghệ danh Mermaid Tarielle, cũng đã "xây dựng sự nghiệp từ việc bơi lội trong những chiếc đuôi lấp lánh". Năm ngoái, cô đã tham dự một hội nghị về nàng tiên cá ở Đức, nơi cô tổ chức các buổi hội thảo về trang điểm dưới nước.

"Việc trang điểm sao cho lớp trang điểm không chỉ bền màu khi ở dưới nước mà còn nổi bật là cả một kỹ năng," cô ấy nói.

Nàng tiên cá Tarielle, tên thật là Tara Schwarz, đang ở dưới nước. Cô ấy nói: "Để làm công việc này, bạn cần phải luyện tập thường xuyên, rèn luyện dung tích phổi." Ảnh: Mermaid Kat

Đằng sau vẻ đẹp kỳ diệu ấy là những rủi ro nghề nghiệp. Giữ mắt mở dưới nước đồng nghĩa với việc tầm nhìn bị mờ; nhiễm trùng xoang và tai rất phổ biến; hạ thân nhiệt và say sóng là điều có thể xảy ra, và khi kết thúc, việc cởi bỏ bộ đồ silicon bó sát người là một cuộc vật lộn.

Gray và Schwarz đã có không ít những cuộc phiêu lưu dưới nước đầy mạo hiểm. Gray từng đóng vai chính cùng một con cá mập đầu búa tò mò trong một video tuyên truyền chống nạn chặt vây cá mập ở Bahamas và nhớ lại cảm giác choáng ngợp khi một con cá sấu Mỹ dài 4 mét bơi ngang qua đầu ở Mexico.

"Để làm được công việc này, bạn cần phải luyện tập thường xuyên, rèn luyện dung tích phổi," Schwarz nói. Tâm trạng bình tĩnh và nhịp tim thấp sẽ quyết định "lượng sức mạnh bạn cần bỏ ra cho động tác và thời gian bạn có thể ở dưới nước".

Nàng tiên cá Tarielle cùng bạn bè. "Nếu mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng, tôi sẽ không còn thấy thú vị nữa", Shwarz nói. Ảnh: Mermaid Kat

Những nàng tiên cá bảo vệ đại dương

Các màn trình diễn nàng tiên cá là cơ hội để chia sẻ thông điệp bảo tồn đại dương. Tại các bữa tiệc sinh nhật, Schwarz, người có kinh nghiệm làm người giải trí cho trẻ em, sẽ chơi một trò chơi tương tự như trò chuyền quà, "trong đó tôi kể cho các bé nghe về việc tôi đã thu thập được tất cả kho báu này từ đại dương nhưng cũng tìm thấy rất nhiều rác thải", cô nói.

"Chúng tôi đều đồng ý rằng thật đáng tiếc khi tôi phải dành toàn bộ thời gian dọn dẹp rác trước khi có thể thu thập được báu vật."

Bảo tồn đại dương cũng là mục tiêu chính của Mongplearn Uttama, hay còn gọi là Mermeow Awn, sống tại Perth. Cô nói: "Tôi bắt đầu bằng việc tham gia các sự kiện doanh nghiệp… nhưng thực sự thích tham gia vào các sự kiện giúp ích cho cộng đồng hơn. Tôi thích tham gia dọn dẹp bãi biển và dưới nước với tư cách là một nàng tiên cá tình nguyện."

"Chúng tôi dùng sức mạnh của hình tượng nàng tiên cá để thu hút mọi người đến giúp chúng tôi nhặt rác. Có vẻ như cách này hiệu quả. Khi họ biết nàng tiên cá sẽ đến, họ sẽ đến."

Mermeow Awn cho biết nước đã giúp cô vượt qua nỗi mất mát. "Tôi chỉ việc bơi để xua tan đi những giọt nước mắt", cô nói. Ảnh: Mermeow Awn

Việc hóa thân thành nàng tiên cá đã trở thành cứu cánh cho Uttama. "Tôi đã mất đi một người rất quan trọng đối với mình và tôi đang phải đối mặt với chứng trầm cảm," cô nói. Nhưng khi lần đầu tiên lặn xuống hồ bơi, cô cảm thấy tự do.

"Tôi không khóc khi ở dưới nước. Nước ở đó rất tĩnh lặng và làm tê liệt mọi giác quan. Tôi không nghĩ đến điều gì cả… Tôi chỉ bơi để xua tan đi những giọt nước mắt. Kể từ khi khoác lên mình chiếc đuôi nàng tiên cá, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi."

Những câu chuyện như của Uttama rất phổ biến trong cộng đồng người cá. Gray nói: "Những người muốn trở thành nàng tiên cá và chàng tiên cá là những người muốn mang thêm màu sắc và sự kỳ ảo vào cuộc sống của họ, và thường có lý do cho điều đó".

Cũng như bất kỳ cộng đồng nào khác, nơi đây cũng có những chuyện thị phi và lời đồn thổi sau hậu trường, đó là lý do tại sao, với tư cách là người hướng dẫn nàng tiên cá, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm được nhóm phù hợp. Và khi nói đến những pha mạo hiểm ngoạn mục hơn, cả Gray và Schwarz đều cho rằng một đội ngũ an toàn lành nghề cũng vô cùng cần thiết.

"Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, họ có thể cung cấp khí thở cho tôi bất kể tôi đang ở đâu hay chuyện gì đang diễn ra," Schwarz nói. "Khi tôi lặn sâu hơn, tôi luôn có những người… hiểu rõ về kỹ thuật lặn tự do, để có thể hỗ trợ đúng cách."

"Nếu mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng, tôi sẽ chẳng còn thấy thú vị nữa," Schwarz nói. "Có một phần trong tôi – người lặn tự do – luôn thích thử thách bản thân. Vẻ đẹp của việc hóa thân thành nàng tiên cá là bạn có thể làm điều đó trong khi vẫn trông xinh đẹp và duyên dáng."

Nguồn: The Guardian