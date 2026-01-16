Bàng hoàng cảnh tượng trụ cầu cháy như đuốc giữa Bangkok, Thái Lan

Tối 15/1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực trụ cầu Bhumibol 2 (Bangkok, Thái Lan) khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương vào cuộc xử lý.

Theo thông tin từ phóng viên địa phương, vào khoảng 19h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại hệ thống ống cao su thoát nước nằm dưới trụ cầu Bhumibol 2. Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Cập nhật mới nhất vào khoảng 20h20, lực lượng cứu hỏa đã khống chế thành công đám cháy. Chính quyền đô thị Pu Chao Saming Phrai cho biết đã huy động và xin hỗ trợ tổng cộng 10 xe chữa cháy từ các khu vực lân cận để kiểm soát tình hình.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

