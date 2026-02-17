Vì sao cũng đón Tết Âm lịch nhưng người Hàn Quốc không coi đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm?

Dịp đầu năm 2026, khi không khí Tết Nguyên đán đang rộn ràng khắp các nước Á Đông, nhiều người thường mặc định rằng đây là ngày lễ lớn nhất tại mọi quốc gia sử dụng âm lịch. Tuy nhiên, tại xứ sở kim chi, dù Seollal (Tết Nguyên đán) là một kỳ nghỉ quan trọng, nhưng nếu xét về quy mô, độ dài và ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa truyền thống, nó thường phải nhường bước cho Chuseok (Tết Trung thu). Điều này tạo nên một sự khác biệt thú vị so với Việt Nam hay Trung Quốc.

Nguyên nhân đầu tiên nằm ở nguồn gốc lịch sử gắn liền với nền văn minh lúa nước. Đối với người Hàn Quốc xưa, Chuseok là mùa thu hoạch chính trong năm, khi lúa gạo và trái cây đã chín rộ. Đây là thời điểm thực phẩm dồi dào nhất, cho phép người dân dâng lên tổ tiên những sản vật tươi ngon nhất để tạ ơn. Trong khi đó, Seollal rơi vào mùa đông giá rét, vạn vật chưa sinh sôi, nên sự chuẩn bị về lễ vật thường không thể phong phú bằng vụ mùa tháng Tám âm lịch.

Về mặt văn hóa gia đình, cả hai dịp lễ đều là lúc để đoàn viên, nhưng Chuseok mang tính chất "hội hè" nhiều hơn. Vào ngày Tết Trung thu, người Hàn Quốc có truyền thống về quê không chỉ để cúng bái (Charye) mà còn để thực hiện nghi thức Beolcho – tức là dọn cỏ và chăm sóc mộ phần tổ tiên. Đối với người Hàn, việc giữ gìn mộ phần vào mùa thu là nghĩa vụ thiêng liêng và quan trọng nhất để thể hiện lòng hiếu thảo, khiến Chuseok trở thành dịp lễ có sức nặng tâm linh và thực tế hơn hẳn.

Một yếu tố thực tiễn khác chính là thời gian nghỉ lễ. Trong hệ thống lịch pháp và quy định lao động tại Hàn Quốc, Chuseok thường được ưu tiên kỳ nghỉ dài hơn để người dân có đủ thời gian di chuyển từ các đô thị lớn như Seoul về vùng nông thôn xa xôi. Những chuyến "di cư khổng lồ" vào mùa thu luôn náo nhiệt và tốn kém hơn, khi mọi người đổ xô đi mua sắm quà cáp cao cấp cho người thân. Ngân sách chi tiêu của các hộ gia đình Hàn Quốc cho Chuseok thường cao hơn đáng kể so với Seollal, phản ánh vị thế "lễ hội số một" của nó.

Sự ảnh hưởng của lối sống hiện đại cũng góp phần làm giảm bớt sức nặng của Seollal. Với nhiều người trẻ Hàn Quốc hiện nay, Seollal đôi khi được coi là dịp để nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng hơn là thực hiện các nghi lễ phức tạp. Xu hướng đi du lịch nước ngoài hoặc dành thời gian cá nhân thay vì về quê đang tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. Ngược lại, Chuseok vẫn giữ được sự gắn kết chặt chẽ hơn với cội nguồn và gia đình do các nghi thức ngoài trời tại mộ phần khó có thể thay thế hay bỏ qua.

Tết Seollal của người Hàn vẫn là một dịp quan trọng nhưng không được tổ chức lớn nhất trong năm

Tóm lại, dù Seollal vẫn là khởi đầu của một năm mới với những phong tục đẹp như mặc Hanbok hay nhận tiền mừng tuổi Sebaetdon, nhưng Chuseok mới thực sự là "vương miện" trong lòng người dân xứ Hàn. Đó là sự kết hợp giữa lòng biết ơn đất trời vì vụ mùa no ấm và sợi dây kết nối vô hình với tổ tiên qua những ngôi mộ trên sườn núi. Điều này giải thích vì sao khi nhắc đến ngày lễ lớn nhất năm tại Hàn Quốc, cái tên đầu tiên xuất hiện luôn là Tết Trung thu chứ không phải Tết Âm lịch.