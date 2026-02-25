Xe buýt chở 44 người lao xuống bờ sông, 19 người tử vong

Một người Anh 24 tuổi nằm trong số 19 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở đầy hành khách lao ra khỏi đường núi. Chiếc xe buýt gặp nạn cách thủ đô Kathmandu của Nepal khoảng 80 km về phía tây, khi đang trên đường từ thành phố nghỉ dưỡng Pokhara đến Kathmandu vào rạng sáng ngày 23/2.

Theo cảnh sát, 19 người, trong đó có một công dân Anh, đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương khi chiếc xe buýt lao ra khỏi đường cao tốc Prithvi và rơi xuống bờ sông.

Theo thông báo từ sở cảnh sát huyện Dhading, đến nay mới chỉ xác định được danh tính của 9 người thiệt mạng. Chiếc xe buýt chở tổng cộng 44 hành khách đã lao xuống bờ sông Trishuli gần Benighat. Trong số những người bị thương có một công dân Trung Quốc, hiện đang được điều trị tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu.

Chiếc xe buýt biến dạng sau vụ tai nạn.

Theo ông Mohan Prasad Neupane, một quan chức chính phủ, các đội cứu hộ đã đến hiện trường ngay sau vụ tai nạn, giải cứu những người sống sót khỏi đống đổ nát và đưa họ đến bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các nhà chức trách điều tra.

Tai nạn xe buýt ở Nepal xảy ra thường xuyên do tình trạng đường sá và phương tiện giao thông xuống cấp. Phần lớn lãnh thổ này là vùng núi, chỉ được kết nối bằng những con đường hẹp và quanh co.

Vào năm 2024, hai chiếc xe buýt chở tổng cộng 65 người đã bị cuốn trôi xuống con sông bởi một vụ sạt lở đất, phần lớn những người trên xe đều thiệt mạng hoặc vẫn mất tích.