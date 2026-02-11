Mẹ gọi điện nhờ kiểm tra vì không liên lạc được với bố, con trai đi vào nhà tắm thì phát hiện 2 thi thể

Mới đây, một người đàn ông và con trai của ông được tìm thấy tử vong trong phòng tắm tại nhà của họ ở Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan đã khiến nhiều người hoảng sợ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào tối thứ Hai, ngày 9 tháng 2 vừa qua. Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Pak Kret cho biết họ nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 8 giờ 30 tối tại một ngôi nhà ở phường Bang Phut.

Ngôi nhà này vốn là một cửa hàng sửa chữa xe máy và thiết bị gia dụng. Các sĩ quan đã đến hiện trường cùng với các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Ruamkatanyu và một chuyên gia pháp y từ Viện Pháp y. Bên trong phòng tắm phòng ngủ, các sĩ quan đã phát hiện thi thể của ông Chatchawan, 67 tuổi, chủ nhà, và con trai ông, Chutipan, 22 tuổi.

Hiện trường vụ việc thương tâm khiến 2 cha con thiệt mạng tại Thái Lan.

Thi thể của ông Chatchawan được tìm thấy trong tư thế nằm úp mặt xuống dưới bồn rửa, trong khi con trai ông được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, nằm ngửa trong phòng tắm. Theo DailyNews, các nhân viên pháp y đã sử dụng các công cụ phát hiện dòng điện và thấy rằng bình nước nóng, đường ống vòi sen và vòi nước đều có dòng điện chạy liên tục tại thời điểm kiểm tra.

Chaiyarat, 21 tuổi, nhân viên thu hồi nợ và là con riêng của ông Chatchawan, kể với cảnh sát rằng anh ta trở về nhà từ chỗ làm vào khoảng 6 giờ chiều. Anh ta nói mọi thứ dường như bình thường cho đến khoảng 7 giờ tối, khi mẹ anh ta gọi điện và nhờ anh ta đi kiểm tra cha dượng, nhưng không liên lạc được.

Anh ta cho biết đã ngửi thấy một mùi lạ khi bước vào phòng ngủ và sau đó phát hiện ra các thi thể trong phòng tắm. Anh ta nói với cảnh sát rằng dường như anh trai anh ta đang tắm khi sự việc xảy ra, và cha anh ta có thể đang cố gắng giúp anh ấy.

Chaiyarat nghi ngờ bình nước nóng là nguyên nhân gây ra vụ điện giật. Anh ta nói cha mình làm kỹ thuật viên sửa chữa thiết bị gia dụng, thường được anh trai anh ta phụ giúp, và lưu ý rằng trước đây chưa từng có sự cố điện nào xảy ra trong nhà.