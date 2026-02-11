Lệnh cấm sản xuất nhiệt kế thủy ngân tạo làn sóng mua gom tại Trung Quốc

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Tại nhiều hiệu thuốc trên khắp Trung Quốc, nhiệt kế thủy ngân đang được người dân mua gom trước khi sản phẩm này chính thức bị loại bỏ khỏi thị trường. Lệnh cấm sản xuất nhiệt kế thủy ngân trên toàn quốc có hiệu lực từ ngày 1/1, theo thông báo của Cơ quan Quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc.

Thông tin này nhanh chóng kích hoạt làn sóng mua sắm ồ ạt. Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, giá mỗi chiếc nhiệt kế thủy ngân đã tăng từ khoảng 5 Nhân dân tệ lên gần 30 Nhân dân tệ chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người chấp nhận mua với giá cao vì lo ngại không còn nguồn cung trong tương lai.

Chủ hiệu thuốc Tan Enping cho biết cửa hàng buộc phải giới hạn số lượng bán ra, mỗi khách chỉ được mua 2 chiếc, do lượng hàng tồn nhanh chóng cạn kiệt. Theo ông, việc tích trữ diễn ra phổ biến khi nhiều gia đình vẫn tin tưởng độ chính xác của nhiệt kế thủy ngân, vốn đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Xu hướng này cũng xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử. Một số người bán cho biết các sản phẩm giá rẻ đã bán hết chỉ trong vòng 1 tuần. Một gian hàng dược phẩm lớn trên Tmall thậm chí phải áp trần giá bán 1 chiếc ở mức 18,5 Nhân dân tệ nhằm hạn chế tâm lý mua gom.

Bên ngoài một hiệu thuốc ở Bắc Kinh

Việc loại bỏ nhiệt kế thủy ngân là một phần trong cam kết quốc tế của Trung Quốc với Công ước Minamata về thủy ngân, hiệp ước toàn cầu được thông qua năm 2013 nhằm giảm sử dụng kim loại độc hại này. Theo các chuyên gia, thủy ngân có thể bay hơi khi nhiệt kế bị vỡ, gây tổn hại hệ thần kinh và thận nếu hít phải, đồng thời tồn lưu lâu dài trong môi trường.

Lệnh cấm hiện chỉ áp dụng với hoạt động sản xuất, không cấm người dân sở hữu hoặc mua bán lượng hàng tồn kho, tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp. Các chuyên gia y tế cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ rủi ro và cách xử lý an toàn nếu nhiệt kế bị hư hỏng.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện tại Trung Quốc đã sớm chuyển sang sử dụng nhiệt kế điện tử và hồng ngoại từ nhiều năm trước. Các cơ sở y tế cho biết thiết bị mới giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo và thuận tiện hơn trong lưu trữ dữ liệu.

Các nhà sản xuất cũng đã chuẩn bị cho sự thay đổi này. Một số doanh nghiệp từng dẫn đầu thị trường nhiệt kế thủy ngân cho biết các sản phẩm chứa kim loại này hiện chỉ còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động kinh doanh, khi họ chuyển hướng sang thiết bị điện tử.

Dù các giải pháp thay thế ngày càng phổ biến và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, giới quan sát nhận định niềm tin đã hình thành qua nhiều thế hệ với nhiệt kế thủy ngân sẽ cần thêm thời gian để thay đổi.