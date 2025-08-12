Góa phụ bí ẩn cung cấp 100 tấn thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: Là “nữ đại gia” khoáng sản giàu nhất Trung Quốc hơn 2.000 năm trước, nắm giữ cả bí mật trường sinh

Kể từ khi những tượng binh mã bằng đất nung được phát hiện, giới khảo cổ và sử học Trung Quốc vẫn chưa thể khám phá sâu hơn khu lăng mộ ngầm của Tần Thủy Hoàng. Lý do chính là sự tồn tại của lượng thủy ngân khổng lồ bên trong. Đây được cho là “cạm bẫy chết người” ngăn bước mọi kẻ xâm nhập khu lặng mộ hơn 2000 tuổi.

Để bảo vệ nơi an nghỉ vĩnh hằng, Tần Thuỷ Hoàng đã cho xây dựng một quần thể lăng mộ đồ sộ và đổ hàng trăm tấn chất thuỷ ngân bên trong. Theo đó, lớp thuỷ ngân này vừa để mô phỏng sông núi theo mô hình thu nhỏ của thiên hạ, vừa làm lớp phòng thủ tuyệt đối chống trộm mộ.

Theo ghi chép cổ, thủy ngân không dễ bay hơi hay oxy hóa, hầu như không phản ứng với không khí. Nhờ đó, “dòng sông” thủy ngân trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng vẫn tồn tại suốt hơn 2.000 năm. Chính yếu tố này khiến việc thám hiểm sâu vào khu mộ gần như bất khả thi, cho dù khoa học hiện đại đã có những bước tiến vượt bậc.

Theo ước tính của các chuyên gia, số lượng thuỷ ngân trong lăng mộ vua Tần lên đến 100 tấn. Điều này cũng khiến hậu thế đặt ra câu hỏi: Lượng thuỷ ngân khổng lồ này từ đâu mà có? Ai đã cung cấp chúng cho Tần Thuỷ Hoàng?

Theo Sohu, về vấn đề này, các chuyên gia cho biết ở thời cổ đại, thủy ngân được chiết xuất chủ yếu từ khoáng vật chu sa. Vì vậy, họ cho rằng nguồn cung 100 tấn thủy ngân trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng xuất phát từ một nhân vật có thật trong lịch sử, đó là bà Ba Thanh - chủ mỏ chu sa lớn nhất nước Tần lúc bấy giờ.

Sử sách ghi chép, Ba Thanh vốn là một phụ nữ bình thường nhưng được gả vào một gia đình giàu có ở Ba Thục. Sau khi chồng qua đời, bà thủ tiết và tiếp quản khối tài sản khổng lồ của nhà chồng, trong đó có nhiều mỏ chu sa trữ lượng lớn. Với tài năng và bản lĩnh của mình, Ba Thanh đã đẩy nhanh việc khai thác các mỏ, thu về nguồn tiền lớn, khiến gia sản nhà chồng tăng đột biến. Từ đó, danh tiếng của goá phụ này cũng vang khắp nước Tần, thậm chí ảnh hưởng đến kinh tế triều đình. Chỉ cần triều đình cần tiền, bà trùm mỏ khoáng sản sẽ hào phóng đóng góp.

Không những vậy, ở thời điểm đó, hành động thủ tiết thờ chồng của “phú bà” này còn được Tần Thủy Hoàng đặc biệt coi trọng. Nhà vua từng bày tỏ sự ngưỡng mộ và “ngỏ ý” muốn đưa bà vào cung. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của việc này không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ phẩm hạnh mà còn liên quan đến tham vọng trường sinh của vị vua này.

Hoá ra, ngoài giá trị luyện thủy ngân, chu sa thời đó còn được coi là nguyên liệu chế thuốc “trường sinh” – thứ mà Tần Thủy Hoàng ráo riết tìm kiếm. Là chủ của mỏ chu sa lớn nhất nước Tần, Ba Thanh nắm trong tay nguồn nguyên liệu quý hiếm và dồi dào.

Các chuyên gia nhận định việc “Thiên cổ nhất đế” đưa bà vào cung là để giúp ông trực tiếp kiểm soát nguồn khoáng sản phục vụ cả hai mục đích: chế thuốc trường sinh và tích trữ thủy ngân cho lăng mộ.

Khi Tần Thủy Hoàng qua đời, toàn bộ khu địa lăng được bao phủ bởi “dòng sông thủy ngân” khổng lồ. Hơn 2.000 năm trôi qua, bí mật bên trong vẫn chưa ai có thể giải mã trọn vẹn. Và cho đến nay, “hệ thống phòng thủ” đặc biệt trên vẫn là thách thức lớn đối với hậu thế trong hành trình khám phá bí mật bên trong.

