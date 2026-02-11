6 người chết bí ẩn giữa núi: Camera ghi lại cảnh chia tay rợn người, loạt tình tiết bí ẩn như phim

Sáu người đã được phát hiện tử vong tại khu vực miền núi phía tây Bulgaria trong vòng một tuần qua, trong một vụ việc đầy mâu thuẫn và tình tiết kỳ lạ đến mức một công tố viên phải so sánh với loạt phim bí ẩn nổi tiếng thập niên 1990 “Twin Peaks”.

Hai vụ “ba người chết” liên tiếp

Hôm Chủ nhật, cảnh sát phát hiện thi thể ba người, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, bên trong một chiếc xe camper tại khu vực đỉnh Okolchitsa. Các điều tra viên cho rằng nhóm này có liên quan đến một vụ ba người chết khác xảy ra trước đó một tuần tại một căn chòi trên núi gần Petrohan. Căn chòi này sau đó đã bị thiêu rụi.

Căn chòi được sử dụng làm trụ sở của một tổ chức phi chính phủ chuyên về bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên, một số nguồn tin mô tả các thành viên của nhóm như những “kiểm lâm rừng” không chính thức, nhiều năm tuần tra khu vực gần biên giới Serbia và hỗ trợ lực lượng biên phòng.

Cảnh sát cho biết năm trong số sáu người tử vong là thành viên của tổ chức có tên Cơ quan Quốc gia Kiểm soát Các Khu bảo tồn. Họ từng sinh sống tại căn chòi nói trên. Thiếu niên 15 tuổi là con của một người bạn trong nhóm.

Hiện chưa có thành viên nào của tổ chức này lên tiếng bình luận.

Camera ghi lại cảnh chia tay trước khi chòi bị đốt

Cảnh sát đã công bố đoạn camera an ninh ghi hình bên ngoài căn chòi vào ngày 1 tháng 2, thời điểm xảy ra các vụ việc. Hình ảnh cho thấy cả sáu người còn sống đã chào tạm biệt nhau. Ba người ở lại sau đó được ghi nhận đã phóng hỏa đốt căn chòi.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này có liên quan đến Phật giáo Tây Tạng. Bên trong căn chòi, lực lượng chức năng tìm thấy sách và biểu ngữ Phật giáo. Cảnh sát cũng dẫn lời một người thân của một thành viên trong nhóm, cho rằng tồn tại tình trạng “bất ổn tâm lý nghiêm trọng” trong nội bộ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ bốn vỏ đạn, hai khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường. Giám định pháp y xác định các phát súng được bắn ở cự ly gần.

Sau khi lần theo dấu vết của ba người còn lại, cảnh sát tìm thấy họ đã tử vong trong chiếc xe camper tại khu vực Okolchitsa. Hai trong số các nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, trong khi kết quả khám nghiệm tử thi người thứ ba vẫn đang được hoàn tất.

Điều tra theo hướng giết người rồi tự sát

Bà Natalia Nikolova, Phó công tố tại Văn phòng Công tố phúc thẩm ở thủ đô Sofia, cho biết: “Chúng tôi có thể kết luận rằng, đối với cả hai vụ việc, một trong những giả thuyết chính đang được điều tra là giết người rồi tự sát và tự sát”.

Cho đến nay, nhà chức trách vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về bản chất của chuỗi cái chết này. Sự chồng chéo giữa hai hiện trường, những bằng chứng gây tranh cãi cùng bối cảnh hoạt động đặc biệt của nhóm nạn nhân khiến vụ việc tiếp tục gây xôn xao dư luận Bulgaria.

Nguồn: Reuters