"Gã khổng lồ có 8.000 nhân viên toàn cầu" vừa làm điều liều lĩnh đầu tiên trên thế giới

HiTHIUM - "Gã khổng lồ công nghệ năng lượng mới" có 8.000 nhân viên toàn cầu của Trung Quốc - vừa hoàn thành một cuộc thử nghiệm "liều lĩnh" mang tính bước ngoặt đối với pin lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện, đưa công nghệ lưu trữ năng lượng lên một cấp độ kiểm định mới, IE thông tin ngày 9/2.

Cụ thể, HiTHIUM tiến hành thử nghiệm cháy quy mô lớn "mở cửa" đầu tiên trên thế giới với hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn 6,25 MWh.

Cuộc thử nghiệm kéo dài 4 giờ đã chứng minh hệ thống này cực kỳ an toàn: Không nổ, không lan lửa sang các container bên cạnh, dù đã "mở cửa" để tạo điều kiện oxy dồi dào nhất – nhằm mô phỏng tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra trong thực tế.

Thử nghiệm cho cháy pin ∞Power quy mô lớn không đóng cửa đầu tiên trên thế giới của HiTHIUM. Ảnh: HiTHIUM

Hệ thống pin có tên ∞Power 6,25 MWh này sử dụng các cell pin siêu lớn dung lượng 1.175 ampere-giờ (kiloampere-hour), được sạc đầy 100% để đạt mức năng lượng lưu trữ cao nhất.

Tất cả hệ thống chữa cháy chủ động đều bị tắt hoàn toàn, buộc hệ thống phải dựa hoàn toàn vào các tính năng an toàn thụ động và nội tại.

Các container pin liền kề được đặt sát nhau chỉ cách 15 cm (rất gần hơn so với bố trí thực tế thông thường), cả phía sau lưng lẫn hai bên, tạo điều kiện tối đa cho lửa lan (nếu có).

Mục tiêu của thử nghiệm là mô phỏng tình huống tồi tệ nhất trong thực tế: Cung cấp oxy tối đa nhờ cửa mở, tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa, và kiểm tra xem năng lượng lớn hơn có dẫn đến nổ mạnh, vỡ tung hay cháy lan dây chuyền hay không.

Ảnh: HiTHIUM

Kết quả cho thấy hệ thống cực kỳ ổn định. Lửa chỉ giới hạn trong đúng một container duy nhất, không lan sang các container bên cạnh dù chúng chịu nhiệt bức xạ cực mạnh và lửa lớn. Nhiệt độ trong các cell pin ở container lân cận vẫn dưới ngưỡng an toàn, không xảy ra hiện tượng cháy lan dây chuyền.

Đây là lần thử nghiệm cháy quy mô lớn với cửa container mở hoàn toàn suốt quá trình, được giám sát chặt chẽ bởi UL Solutions (Mỹ), các cơ quan thẩm quyền Mỹ và các kỹ sư phòng cháy chữa cháy. Thử nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn mới nhất UL 9540A (2025) và NFPA 855 (2026).

Thử nghiệm này nâng cấp từ lần thử trước với 5 MWh, và đánh dấu bước tiến quan trọng khi đưa dung lượng và mật độ năng lượng lên mức cao hơn. Kết quả giúp củng cố niềm tin cho các nhà quản lý, nhà phát triển và tiện ích điện lực Mỹ, nơi đang lắp đặt ngày càng nhiều hệ thống lưu trữ lớn, đồng thời hỗ trợ mở rộng an toàn các dự án lưu trữ năng lượng dài hạn trên lưới điện.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế (WEF) thông tin, HiTHIUM (thành lập năm 2019) là nhà sản xuất hàng đầu thế giới chuyên về các giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) cố định, nổi bật với pin Lithium-ion.

Công ty có khoảng 8.000 nhân viên trên toàn thế giới, bao gồm hơn 1.100 chuyên gia R&D, và sở hữu hơn 3.900 bằng sáng chế. HiTHIUM đã đạt được vị trí Top 3 toàn cầu về lượng pin lưu trữ năng lượng được vận chuyển và hơn 3.900 công nghệ được cấp bằng sáng chế.