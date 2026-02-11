NÓNG: Xả súng kinh hoàng trong trường học ở Canada, hàng chục người thương vong

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại một trường trung học và một khu dân cư ở tỉnh British Columbia, Canada, cảnh sát cho biết vào hôm thứ Ba (10/2), trong một trong những vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất quốc gia này trong nhiều thập kỷ qua.

Cảnh sát đã phản ứng sau các báo cáo về một tay súng đang hoạt động tại Trường Trung học Tumbler Ridge vào khoảng 1 giờ 20 chiều thứ Ba theo giờ địa phương. Tại đây, họ phát hiện 6 người đã tử vong và hàng chục người khác bị thương, theo tuyên bố từ Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP).

Một người khác đã qua đời trong quá trình được đưa đến bệnh viện, RCMP cho biết thêm.

Trường học nơi xảy ra vụ xả súng

Nghi phạm gây ra vụ xả súng cũng được tìm thấy đã tử vong với vết thương được cho là tự gây ra, theo nội dung tuyên bố.

Hai nạn nhân đã được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện với các vết thương nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng. Khoảng 25 người khác với các vết thương không đe dọa tính mạng đang được điều trị tại một trung tâm y tế địa phương.

Cảnh sát cho biết thêm có hai người khác được tìm thấy đã tử vong tại một nơi cư trú được tin là có liên quan đến vụ việc. Các sĩ quan đang tiến hành khám xét thêm các ngôi nhà và tài sản khác để xác định xem còn ai khác bị thương hoặc liên quan đến sự kiện ngày hôm nay hay không.

Tumbler Ridge là một thị trấn nông thôn với khoảng 2.400 dân nằm dưới chân dãy núi Rocky ở miền tây Canada, cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 680 km.

Các vụ xả súng hàng loạt là điều cực kỳ hiếm gặp tại Canada, nơi có luật súng đạn nghiêm ngặt hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Theo dự án Nghiên cứu Vũ khí nhỏ, có 121 khẩu súng trên mỗi 100 cư dân ở Hoa Kỳ so với ước tính khoảng 35 khẩu súng trên mỗi 100 cư dân ở Canada.

Cảnh sát tin rằng không còn mối đe dọa nào tiếp diễn đối với công chúng. Một cảnh báo khẩn cấp trước đó yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ đã được dỡ bỏ vào lúc 5 giờ 45 chiều theo giờ địa phương.

Trường Trung học Tumbler Ridge có 175 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, theo trang web của tỉnh. Một thông báo trên trang web cho biết do những sự kiện bi thảm diễn ra tại cộng đồng Tumbler Ridge hôm nay, Trường Trung học Tumbler Ridge và Trường Tiểu học Tumbler Ridge sẽ đóng cửa trong thời gian còn lại của tuần.

Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng. Giám đốc Ken Floyd, Chỉ huy khu vực phía Bắc, cho biết sự hợp tác nhanh chóng từ phía nhà trường, lực lượng ứng cứu đầu tiên và cộng đồng đã đóng vai trò quan trọng trong phản ứng của lực lượng chức năng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng.

Larry Neufeld, nghị sĩ tỉnh Peace River South bao gồm cả Tumbler Ridge, gọi vụ xả súng là một thảm kịch và gây chấn động sâu sắc trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội. Ông chia sẻ rằng đây là một thị trấn nhỏ, gắn bó khăng khít và tác động của một sự kiện như thế này sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người.

Nguồn: CNN