Xả súng kinh hoàng vào sân bóng khiến ít nhất 11 người thiệt mạng

Thông tin từ Thị trưởng Salamanca Cesar Prieto cho biết, các tay súng đã xuất hiện ngay sau khi một trận đấu bóng đá kết thúc, vào khoảng trước 17h30 chiều hôm qua theo giờ địa phương. Nhóm đối tượng bất ngờ nổ súng vào đám đông, gây ra cảnh tượng hỗn loạn và tang thương.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: EPA)

Hậu quả, 10 người được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường. Ngoài ra, một nạn nhân khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng Mexico đang khẩn trương điều tra vụ việc, truy tìm các nghi phạm và làm rõ động cơ gây án. Vụ thảm sát một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực vũ trang liên quan đến tội phạm có tổ chức tại khu vực này.

