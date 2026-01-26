Thảm kịch chìm phà chở ít nhất 350 người ngoài khơi, nhiều người thiệt mạng và hàng chục người vẫn còn mất tích

Một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng sớm 26/1 khi chiếc phà MV Trisha Kerstin 3 khi chở 332 hành khách và 27 thủy thủ bị chìm ngoài khơi tỉnh Basilan, phía nam Philippines, trong lúc đang trên đường đến đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu.

Chiếc phà đã phát tín hiệu cấp cứu khoảng 1:50 sáng sau khi rời khỏi cảng Zamboanga City vài tiếng đồng hồ trước đó. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết họ đã triển khai tàu, máy bay và phối hợp cùng hải quân cùng các tàu đánh cá để hỗ trợ cứu hộ.

Tàu MV Trisha Kerstin 3, chở 342 hành khách, đang trên đường từ thành phố Zamboanga đến đảo Jolo thì bị chìm

Cho đến thời điểm hiện tại, 316 người được cứu sống, nhưng ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 28 người vẫn chưa rõ tung tích. Các đội tìm kiếm vẫn đang nỗ lực làm việc để tìm kiếm người mất tích.

"Theo lời kể của một số người sống sót, vùng biển trong khu vực lúc đó rất động", phát ngôn viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, bà Noemie Cayabyab, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Vụ chìm phà vẫn đang được điều tra, kể cả khả năng trục trặc kỹ thuật hoặc vấn đề an toàn hàng hải.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ chìm phà

Nhiều hành khách được đưa tới các cảng ở Isabela và Zamboanga City để chăm sóc y tế, trong đó có những người cần hỗ trợ cấp cứu. Giới chức nhấn mạnh đây là một trong những tai nạn phà nghiêm trọng nhất của năm tại Philippines, quốc gia có truyền thống vận tải biển phát triển nhưng vẫn thường xuyên xảy ra sự cố trên các tuyến phà giữa hàng nghìn hòn đảo.

Nguồn: CNA