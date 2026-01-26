Phát hiện thứ có khả năng làm Trái Đất đóng băng hoàn toàn

Theo Sci-News, một nghiên cứu mới đã thách thức các giả thuyết về hiện tượng "Trái Đất tuyết", tức khí hậu băng giá chiếm ưu thế trên toàn thế giới.

Hiện tượng này từng xảy ra vào giai đoạn sau của kỷ Ordovic (458-444 triệu năm trước), hai kỷ cuối cùng của đại Cổ Sinh (Than Đá và Nhị Điệp, khoảng 359 đến 252 triệu năm trước) và cả trong đại Tân Sinh mà chúng ta đang sống, với kỷ băng hà cuối cùng kết thúc mới chỉ 11.700 năm trước.

Trái Đất đã nhiều lần hóa thành quả cầu tuyết - Ảnh minh họa: SPACE.COM

Những lần đóng băng của Trái Đất đã gây nên nhiều thử thách cho sự sống, bao gồm cả cho tổ tiên của chúng ta, mặc dù cũng được coi là một trong các yếu tố thúc đẩy tiến hóa.

Nhưng điều gì khiến Trái Đất đóng băng vẫn là một bí ẩn. Hầu hết các giả thuyết quy cho núi lửa: Một đợt phun trào toàn cầu có thể đủ sức làm mát hành tinh đến mức đóng băng.

Trong nghiên cứu mới, TS Ben Mather từ Đại học Melbourne (Úc) và các cộng sự đã tái tạo lại quá trình di chuyển của carbon giữa các núi lửa, đại dương và sâu bên trong Trái Đất trong 540 triệu năm qua.

Họ phát hiện ra rằng lượng carbon thải ra từ núi lửa, ví dụ như xung quanh vành đai lửa Thái Bình Dương, chỉ trở thành nguồn carbon chính trong 100 triệu năm trở lại đây, thách thức giả thuyết quen thuộc về các kỷ băng hà cổ đại.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng khí carbon được giải phóng từ các khe hở và sống núi sâu dưới đáy đại dương do sự chuyển động của các mảng kiến tạo có khả năng là nguyên nhân chính" - các tác giả cho biết.

Theo TS Mather, phát hiện mới này không chỉ định hình lại hiểu biết của chúng ta về khí hậu trong quá khứ mà còn giúp hoàn thiện các mô hình khí hậu trong tương lai.

Các kết quả này cũng cung cấp bối cảnh quan trọng cho tình hình khí hậu hiện nay, bổ sung thêm vào lượng bằng chứng lớn cho thấy lượng carbon trong khí quyển Trái Đất là yếu tố chính gây ra những biến đổi lớn về khí hậu.

Nhưng khác với quá khứ, mối đe dọa ngày nay đến từ chính chúng ta. "Các hoạt động của con người hiện đang thải ra carbon nhanh hơn nhiều so với bất kỳ quá trình địa chất tự nhiên nào mà chúng ta từng chứng kiến trước đây" - nhóm nghiên cứu cảnh báo.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment.