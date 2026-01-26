Clip: Cụ bà 83 tuổi đạp nhầm chân ga, lao xe vào loạt ô tô đang dừng đèn đỏ

Theo truyền thông quốc tế, vụ tai nạn xảy ra tại bang Georgia (Mỹ) vào ban ngày, tại một nút giao thông đông đúc. Chiếc SUV do một cụ bà 83 tuổi điều khiển đã bất ngờ tăng tốc mạnh khi dừng đèn đỏ, rồi đâm liên hoàn vào nhiều ô tô đang dừng phía trước.

Đoạn cắt từ clip chiếc ô tô đâm hàng loạt nhiều tô tô phía trước

Nhân chứng cho biết, cú va chạm xảy ra trong tích tắc, khiến các phương tiện bị húc văng về phía trước. Tổng cộng có ít nhất 7 chiếc xe bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân và điều tiết giao thông.

Hình ảnh chiếc ô tô đâm hàng loạt chiếc xe khác

Vụ việc ít nhất 4 người phải nhập viện, nhiều người xây xát nhẹ và các phương tiện hư hỏng nặng. Cụ bà sau đó khai với cảnh sát rằng bà đã nhầm chân ga với chân phanh, dẫn đến việc không kiểm soát được tốc độ.

Cảnh sát địa phương cho biết đang xem xét trách nhiệm pháp lý liên quan, đồng thời tiến hành đánh giá lại khả năng lái xe của người điều khiển phương tiện. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Mỹ về việc kiểm tra sức khỏe và kỹ năng lái xe định kỳ đối với người cao tuổi nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Nguồn: Carscoops