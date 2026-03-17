Mẹ bạo hành con 133 ngày tuổi đến tử vong: Em bé gãy xương 23 chỗ, dư luận càng phẫn nộ khi biết nghề nghiệp của người phụ nữ

Dư luận Hàn Quốc đang sục sôi phẫn nộ trước vụ việc một người mẹ tại Yeosu, tỉnh Jeonnam bạo hành dẫn đến tử vong con trai mới 4 tháng tuổi, đặc biệt là khi nghề nghiệp của nghi phạm được tiết lộ là chuyên viên vật lý trị liệu.

Trước đó, vào ngày 21 tháng trước, chương trình "Unanswered Questions" của đài SBS đã công bố đoạn video bạo hành trong tập phim "Sự thật trong Homecam, vụ án sát hại và bạo hành trẻ em 4 tháng tuổi tại Yeosu". Đoạn phim cho thấy người mẹ ném đứa bé 133 ngày tuổi lên giường, dùng chân giẫm lên mặt và rung lắc cơ thể đứa trẻ một cách thô bạo. Người mẹ còn hét lên "Tao sẽ giết mày". Trong khi đó, người chồng có mặt tại hiện trường nhưng không hề có hành động can ngăn.

Hiện tại, người mẹ đang bị xét xử với cáo buộc giết người do bạo hành trẻ em, còn người chồng bị xét xử vì tội bỏ mặc và bỏ rơi trẻ em.

Giáo sư Lee Jae Hyun khoa Nhi tại Bệnh viện Yongin Severance, người từng làm cố vấn cho chương trình "Unanswered Questions" của đài SBS khi đưa tin về vụ án này, gần đây đã xuất hiện trên kênh YouTube "Sanso Brothers TV" để chia sẻ cảm xúc sau khi xem xét các video bạo hành và hồ sơ bệnh lý của nạn nhân.

Giáo sư Lee bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng khi nhắc đến nghề nghiệp của người mẹ tên A (ngoài 30 tuổi). Ông cho biết người mẹ đẩy bé Haedeun (tên nạn nhân) vào chỗ chết chính là một chuyên viên vật lý trị liệu.

Ông chỉ rõ rằng chuyên viên vật lý trị liệu là đối tượng có nghĩa vụ bắt buộc phải báo cáo các vụ việc bạo hành trẻ em. Đây là những người được đào tạo để bảo vệ trẻ nhỏ ngay khi có nghi ngờ về hành vi bạo hành trong xã hội. Việc một người có chuyên môn như vậy lại ra tay bạo hành chính con đẻ của mình là điều không thể chấp nhận được.

Những hình ảnh từ camera ghi lại vụ việc

Vị giáo sư này nhấn mạnh rằng chuyên viên vật lý trị liệu là những người học kiến thức y khoa và được cấp bằng dựa trên trình độ đó. Tuy nhiên, hành động của mẹ bé Haedeun khi thấy con mình đang trong cơn nguy kịch lại hoàn toàn phi chuyên môn và vô lý. Thay vì cấp cứu hay báo tin khẩn cấp khi đứa trẻ sắp tắt thở, người này lại thản nhiên mặc tã cho con.

Ông cũng bày tỏ sự khó hiểu khi người mẹ này vẫn khẳng định tại tòa rằng mình đã nỗ lực hết sức để cứu đứa trẻ. Giáo sư Lee cho rằng những người có nghĩa vụ báo cáo bạo hành trẻ em như chuyên viên vật lý trị liệu nếu phạm tội thì cần phải bị xử phạt tăng nặng.

Trong quá trình cố vấn cho chương trình, giáo sư Lee đã phải chịu đựng nỗi đau tinh thần sau khi xem các video từ camera giám sát ghi lại cảnh bạo hành. Ông chia sẻ rằng ngay từ khi mở video, những cảnh tượng bạo hành đã hiện ra khiến ông ngỡ ngàng, thậm chí tự hỏi liệu đây có phải là sản phẩm của AI hay không vì không thể tin con người lại có thể làm như vậy.

Giáo sư Lee tâm sự rằng khi nhìn vào ánh mắt của đứa trẻ qua màn hình và nghe tiếng khóc cầu cứu, ông đã liên tục cảm thấy buồn nôn và phải tạm dừng việc kiểm tra tài liệu nhiều lần. Ông đã rơi nước mắt và mất ngủ nhiều ngày vì cú sốc quá lớn.

Ông tiết lộ thêm rằng nhiều khán giả đã không thể xem hết chương trình và phải chuyển kênh, nhưng thực tế những cảnh tượng kinh khủng nhất vẫn chưa được công chiếu. Những phân đoạn nghiêm trọng và tàn nhẫn hơn đều đã được biên tập cắt bỏ.

Sau khi xem xét hồ sơ bệnh án, giáo sư Lee nhận thấy cơ hội cứu sống đứa trẻ là rất thấp. Bé bị gãy xương ở 23 vị trí khác nhau, không có bộ phận nào từ đầu, ngực đến bụng còn nguyên vẹn.

Theo Tòa án quận Gwangju, chi nhánh Suncheon ngày 8/3, hơn 1.500 đơn kiến nghị và kháng cáo yêu cầu hình phạt nghiêm khắc đã được gửi đến tòa án xét xử vụ án từ ngày 3 đến ngày 6, đề nghị trừng phạt nghiêm khắc cặp vợ chồng này.

Nguồn: Newsis