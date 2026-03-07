Anh công nhân cơ khí trúng số độc đắc 57 tỷ đồng và cái kết bất ngờ sau 3 năm

Người ta thường nói giàu có đến quá nhanh đôi khi không phải là món quà, mà là một phép thử nghiệt ngã đối với bản lĩnh con người. Với Lý Hạo Nhiên, người đàn ông 37 tuổi sống tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), tờ vé số trúng 15 triệu Nhân dân tệ (tương đương 57 tỷ đồng) từng là cánh cửa mở ra giấc mơ đổi đời. Nhưng cuối cùng, nó lại trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi ngày trượt dài từ đỉnh cao xuống vực sâu.

Trước khi vận may gõ cửa, cuộc sống của Lý Hạo Nhiên khá chật vật. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng ngoại ô Thẩm Dương. Tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng, những ngày theo cha mẹ ra đồng từ sáng sớm và những mùa đông lạnh cắt da.

Sau khi trưởng thành, Nhiên lên thành phố làm công nhân trong một xưởng cơ khí. Mức lương không cao nhưng đủ để anh trang trải cuộc sống, gửi tiền về quê cho cha mẹ và nuôi vợ con nhỏ. Những ngày làm việc kéo dài 10–12 tiếng trong nhà xưởng ồn ào khiến anh luôn mơ về một cuộc sống khá giả hơn. Đó cũng là lý do thỉnh thoảng anh mua vài tờ vé số, coi như một hy vọng nhỏ bé giữa guồng quay mưu sinh.

Một buổi tối mùa hè, vận may bất ngờ mỉm cười. Khi dò kết quả trên điện thoại, Nhiên gần như không tin vào mắt mình: dãy số trên tờ vé số trùng khớp hoàn toàn với giải độc đắc trị giá 15 triệu Nhân dân tệ. Anh run rẩy gọi vợ, hai vợ chồng ôm nhau khóc ngay giữa căn phòng trọ chật hẹp. Trong khoảnh khắc ấy, họ tin rằng cuộc đời mình đã bước sang một chương hoàn toàn mới.

Sau khi nhận thưởng, Lý Hạo Nhiên lập tức nghỉ việc. Người đàn ông từng quen với bộ quần áo công nhân dầu mỡ bắt đầu thay đổi chóng mặt. Anh mua xe hơi, chuyển đến căn hộ rộng rãi hơn và thường xuyên mời bạn bè ăn uống. Với Nhiên, số tiền khổng lồ kia giống như minh chứng rằng vận may đang đứng về phía mình.

Sự tự tin nhanh chóng biến thành chủ quan. Anh tin rằng mình là người “có số phát tài”, và nếu đã trúng một lần thì hoàn toàn có thể trúng thêm nhiều lần nữa. Nhiên bắt đầu mua vé số với số lượng lớn, mỗi lần hàng chục, thậm chí hàng trăm tờ.

Không dừng lại ở đó, anh còn bị cuốn vào các cuộc cá cược và những lời mời gọi đầu tư “siêu lợi nhuận” từ bạn bè quen biết. Những dự án kinh doanh nghe có vẻ hấp dẫn, từ mở nhà hàng đến góp vốn vào các kế hoạch đầu tư mơ hồ, liên tục ngốn tiền của anh.

Ban đầu, Nhiên vẫn còn nguồn tiền lớn nên không nhận ra vấn đề. Nhưng chỉ sau hơn một năm, tài khoản của anh bắt đầu cạn dần. Những khoản đầu tư thất bại, những lần cá cược thua trắng khiến số tiền trúng thưởng bốc hơi nhanh chóng.

Thay vì dừng lại, anh lại càng tin rằng chỉ cần một lần may mắn nữa là mọi thứ sẽ quay trở lại. Để có tiền tiếp tục “gỡ gạc”, Nhiên bắt đầu vay mượn bạn bè, thậm chí nói dối gia đình để vay tiền.

Sự thay đổi của anh khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Người vợ từng cùng anh khóc vì hạnh phúc ngày trúng số giờ đây liên tục tranh cãi, khuyên chồng dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng mọi lời khuyên đều rơi vào khoảng không.

Chỉ trong vòng 3 năm, người đàn ông từng sở hữu 15 triệu Nhân dân tệ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Khi các chủ nợ liên tục tìm đến đòi tiền, áp lực tài chính khiến anh càng rối trí. Trong cơn tuyệt vọng, Nhiên thậm chí còn bị cáo buộc lừa vay tiền từ nhiều người quen với lời hứa đầu tư sinh lời.

Vụ việc cuối cùng bị đưa ra tòa khi nhiều chủ nợ đồng loạt tố cáo. Tại phiên xét xử, Lý Hạo Nhiên xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, hoàn toàn khác xa hình ảnh người đàn ông từng phóng khoáng tiêu tiền sau ngày trúng số.

Khi thẩm phán đọc các con số về khoản nợ và những khoản tiền đã thất thoát, cả phòng xử im lặng. Chỉ vài năm trước, anh là người khiến nhiều người ghen tị vì vận may đổi đời. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là những khoản nợ và một gia đình rạn nứt.

Tờ vé số từng đưa Lý Hạo Nhiên lên đỉnh cao của sự giàu có, nhưng cũng vô tình phơi bày những điểm yếu của anh. Trong khoảnh khắc vận may ập đến, anh tưởng mình đã chạm vào thiên đường. Nhưng khi cơn say của tiền bạc qua đi, thực tế khắc nghiệt đã kéo anh rơi thẳng xuống vực sâu.

Câu chuyện của người đàn ông Thẩm Dương trở thành lời cảnh tỉnh cay đắng: vận may có thể thay đổi số phận chỉ trong một đêm, nhưng nếu thiếu tỉnh táo và kỷ luật, chính nó cũng có thể biến giấc mơ đổi đời thành bi kịch không lối thoát.