Tìm thấy các phần thi thể trên bãi biển Bali của một con trai đại gia

Cảnh sát Indonesia cho biết vào hôm thứ Sáu (6/3) rằng những phần thi thể người đang phân hủy được tìm thấy trên một bãi biển tại đảo nghỉ dưỡng Bali thuộc về một người đàn ông Ukraine bị bắt cóc và tra tấn khi đang đi nghỉ mát.

Người phát ngôn cảnh sát Bali, ông Ariasandy, nói với các phóng viên tại Denpasar, thủ phủ của Bali, rằng nạn nhân Ihor Komarov, 28 tuổi, đã được xác định danh tính thông qua các mẫu DNA lấy từ thi thể không nguyên vẹn và so sánh với mẫu của mẹ anh. Ông không nêu trực tiếp tên Komarov nhưng đã đưa ra một tờ giấy có ghi tên và ngày sinh của người này.

Theo các báo cáo truyền thông, Komarov - tên của anh còn được viết là Igor - là con trai của một doanh nhân giàu có người Ukraine và đã bị những kẻ bắt cóc tra tấn dã man nhằm đòi gia đình nộp khoản tiền chuộc lên tới hàng triệu USD (hàng chục tỷ đồng). Về mặt chính thức, cảnh sát cho biết động cơ của vụ án vẫn đang được điều tra.

Hình ảnh nạn nhân

Komarov bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 2 khi đang đi xe máy cùng một người bạn tại thị trấn nghỉ dưỡng Jimbaran. Theo trang news.com.au, anh đang đi du lịch cùng bạn gái của mình là Yea Mishalova, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cô cũng đã chia sẻ một bức ảnh của mình và Komarov vào ngày lễ Tình nhân.

Anh bị một nhóm tấn công ép vào xe hơi, để lại người bạn đi cùng và người này sau đó đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Vài ngày sau, người dân địa phương phát hiện các bộ phận cơ thể trên một bãi biển gần đó và bên cạnh một con sông.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ người đàn ông thuê chiếc xe hơi được sử dụng trong vụ án. Người này đã khai tên 6 người khác - tất cả đều là người nước ngoài hiện được coi là nghi phạm và đang bị truy nã vì tội bắt cóc và hành hung gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Ariasandy cho biết cả 6 người đều đã trốn khỏi đất nước và cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã đỏ quốc tế để bắt giữ họ.

"Một số người đã thực hiện vụ bắt cóc; có thể có những người khác sau đó đã thực hiện hành vi ngược đãi," ông nói thêm.

Ông Ariasandy cũng cho biết: "Tất cả bọn họ đều là người nước ngoài với những cuốn hộ chiếu có thể lên đến hơn hai cuốn. Một số người có hai hoặc ba hộ chiếu. Việc xác minh đang được thực hiện ở nước ngoài."

Nguồn: CBS News