Một sản phụ sinh con ở tuổi 63 nhờ IVF, nhiều người tranh cãi

Trong cuộc phỏng vấn trước đó, người mẹ 63 tuổi cho biết con trai duy nhất 35 tuổi của bà qua đời vì khối u vào ngày 11 tháng Giêng năm 2025 (âm lịch). Lần mang thai này là thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Bà nói: “Sau một năm, đứa trẻ lại trở về bên tôi. Nếu không giữ đứa bé này, vợ chồng tôi cũng không sống nổi nữa. Tôi đã liều cả mạng để sinh đứa trẻ này”.

Trước những nghi ngờ của cư dân mạng về việc liệu bà có đủ khả năng nuôi con hay không, bà đáp rằng hiện tiền lương hưu của hai vợ chồng là khoảng 10.000 NDT/tháng, ngoài ra bà còn thu nhập từ việc kinh doanh, nên cuộc sống hoàn toàn không có vấn đề.

Bà cũng khẳng định “gen không có vấn đề”: bố mẹ bà đều sống tới 90 tuổi, bản thân bà hiện sức khỏe rất tốt. Khi khám thai, bác sĩ còn khen thể trạng của bà tốt hơn cả nhiều người trẻ. Bà tin rằng sống đến 80 tuổi không phải vấn đề.

Bà nói thêm: “Nếu một ngày nào đó hai vợ chồng chúng tôi đều không còn nữa, cháu trai tôi đã đồng ý giúp nuôi đứa bé, nên tôi rất yên tâm. Có hay không có chúng tôi, đứa trẻ này vẫn có chỗ dựa”.

Người mẹ cũng kể rằng sau khi mất con trai, hai vợ chồng thường ngồi đối diện nhau mà không biết nói gì, cảm thấy vô cùng ngột ngạt: “Nhưng từ khi mang thai em bé này, lòng tôi như được mở ra, mỗi ngày đều rất vui.”

Nguồn: Sina