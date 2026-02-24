Nam TikToker quay trọn 23 giờ vợ sinh con, lộ cả hình ảnh nhạy cảm, vẫn hồn nhiên đọc quảng cáo tã giữa lúc vợ băng huyết nguy kịch

Nhân vật gây tranh cãi được biết đến với tài khoản douyin (Tiktok bản Trung Quốc) “Paul in USA”. Nam Tikotker sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Columbia tại Mỹ và hiện sinh sống ở Seattle. Anh từng làm quản lý sản phẩm tại Microsoft.

Từ tháng 2/2019, Paul bắt đầu đăng tải các video chia sẻ cuộc sống thường ngày tại Seattle. Với hình ảnh “quản lý sản phẩm Microsoft nói giọng Đông Bắc Trung Quốc”, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Tính đến tháng 2/2026, tài khoản của anh đã có hơn 12,2 triệu người theo dõi trên Douyin.

Tuy nhiên, mới đây, Paul đã gây bão dư luận khi chia sẻ video ghi lại toàn bộ quá trình vợ sinh con, cho biết ca chuyển dạ kéo dài suốt 23 giờ. Trong quá trình sinh nở, vợ anh, người không được tiết lộ danh tính, đã bị rách tầng sinh môn độ ba, một trong những mức độ nghiêm trọng nhất, có thể dẫn đến biến chứng như mất kiểm soát đại tiện. Cô cũng bị băng huyết sau sinh và mất tới 3.344 ml máu.

Những hình ảnh vợ đau đớn vẫn được Paul ghi hình

Dù vợ liên tục la hét vì đau đớn, Paul vẫn tiếp tục ghi hình. Video còn bao gồm cả những cảnh cơ thể cô bị lộ trong phòng sinh. Khi xảy ra tình huống cấp cứu, anh vẫn không dừng quay. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp và truyền máu, cả hai mẹ con được xác nhận đã an toàn, bé gái chào đời khỏe mạnh.

Điều khiến dư luận thêm phẫn nộ là việc Paul chèn quảng cáo tã em bé ngay trong video, thậm chí tự đọc nội dung quảng cáo giữa lúc vợ đang được cấp cứu.

Theo dữ liệu từ nền tảng Xingtu, Paul thu phí 250.000 nhân dân tệ (khoảng 947 triệu đồng) cho video dài 1 đến 20 giây, 278.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) cho video 21 đến 60 giây và 298.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng)cho video trên 60 giây. Hiện chưa rõ anh đã nhận bao nhiêu tiền từ quảng cáo tã trong video sinh con này.

Trước làn sóng chỉ trích, video gây tranh cãi đã bị xóa. Ngày 10/2, vợ Paul lên tiếng trên mạng xã hội, cho biết mục đích ban đầu của hai người là ghi lại chân thực hành trình sinh con.

“Chúng tôi không lường trước được những biến chứng trong quá trình quay, nhưng vẫn cảm thấy việc chia sẻ là cần thiết” cô viết. Cô cho rằng một số người nói video giúp họ hiểu rõ hơn về rủi ro và tính khó lường của sinh nở, bởi “không phải ca sinh nào cũng suôn sẻ, có những trường hợp vô cùng nguy hiểm”.

Tuy nhiên, đến ngày 11/2, tài khoản “Paul in USA” đã bị nền tảng khóa vì “vi phạm các quy định pháp luật và chính sách của nền tảng”.

Nguồn: SCMP