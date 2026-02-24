Triều Tiên phát sóng phim chưa từng có về âm mưu ám sát lãnh đạo tối cao

Truyền thông Hàn Quốc nhận định đây là "tác phẩm chưa từng có tiền lệ", đề cập đến chủ đề vốn được coi là nhạy cảm trước nay.

Theo Kyodo News, bộ phim mang tên "Ngày đêm đối đầu" đã được công chiếu tại các rạp ở Bình Nhưỡng từ năm 2025 và lần đầu tiên được phát sóng trên đài truyền hình của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vào tháng 1/2026.

Tác phẩm xoay quanh một âm mưu ám sát cố lãnh đạo Kim Jong Il bằng cách cho nổ một đoàn tàu. Đây là phần tiếp theo của bộ phim "Một ngày, một đêm" ra mắt năm 2022, với nội dung về âm mưu ám sát cố lãnh tụ Kim Il Sung, người sáng lập Triều Tiên.

Hình ảnh trong bộ phim tuyên truyền mới của Triều Tiên về âm mưu ám sát cố lãnh đạo Kim Jong Il, được phát sóng trên KCNA (Ảnh: Kyodo)

Theo nội dung phim, kẻ chủ mưu trong âm mưu nhằm vào ông Kim Jong Il là con trai của người từng âm mưu ám sát ông Kim Il Sung. Hai nhân vật này được khắc họa là các phần tử phản cách mạng.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết bộ phim hành động nói trên được cho là đã giành 3 giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng, đồng thời có nhiều cảnh quay mang phong cách hành động hiện đại, bao gồm các màn đánh nhau trên tàu hỏa, rượt đuổi bằng ô tô và các vụ nổ.

Trước đó, năm 2024, Triều Tiên đã phát hành bộ phim "72 giờ" về những bài học rút ra từ Chiến tranh Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là tham gia sâu vào quá trình sản xuất tác phẩm này, trong đó có các cảnh hành động bạo lực và hiệu ứng kỹ xảo. Theo một số nguồn tin, ông được cho là đã tham gia viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất.