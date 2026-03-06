Trúng số độc đắc 11 tỷ đồng, cặp vợ chồng "dắt nhau" vào tù chỉ sau 3 năm

Năm 2016, khi tấm vé số cào của Michigan Lottery hiện lên con số 500.000 USD (gần 11,6 tỷ đồng), Stephanie Harvell và Mitchell Arnswald tin rằng vận may cuối cùng cũng mỉm cười với gia đình mình. Sau nhiều năm chật vật mưu sinh tại bang Michigan, họ coi đây là cơ hội để làm lại cuộc đời.

Cặp vợ chồng trúng số độc đắc.

Ngày lĩnh thưởng, hai vợ chồng nắm tay nhau trước ống kính, nụ cười rạng rỡ. Stephanie khi ấy xúc động chia sẻ rằng họ đã phải làm việc cật lực nhưng vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Có thời điểm, gia đình thậm chí mất cả chiếc xe duy nhất vì không đủ khả năng chi trả. Số tiền trúng thưởng, theo lời cô, sẽ được dùng để mua một căn nhà khang trang, sắm xe mới và dành dụm cho hai con gái ăn học đến nơi đến chốn. Giấc mơ ấy tưởng như trong tầm tay.

Sau khi nhận tiền, cuộc sống của họ thay đổi nhanh chóng. Căn nhà mới được sửa sang, những món đồ đắt tiền xuất hiện ngày một nhiều. Họ không còn phải lo từng hóa đơn điện nước như trước. Bạn bè, người quen tìm đến chúc mừng, vay mượn, nhờ cậy. Từ chỗ là một gia đình bình thường, Stephanie và Mitchell trở thành “người may mắn” được cả khu phố nhắc tên. Nhưng vận may lớn đôi khi cũng kéo theo những cám dỗ khó lường.

Theo lời kể của một số người quen, sau khi có tiền, Mitchell dần thay đổi. Anh nghỉ việc, thường xuyên tụ tập bạn bè, chi tiêu mạnh tay. Những khoản đầu tư thiếu tính toán khiến số tiền thưởng nhanh chóng hao hụt. Stephanie, từ chỗ hào hứng với kế hoạch tương lai, bắt đầu lo lắng khi thấy tài khoản ngân hàng giảm dần.

Áp lực tài chính quay trở lại, lần này còn nặng nề hơn vì họ đã quen với mức sống cao. Những cuộc cãi vã xuất hiện ngày một nhiều trong căn nhà từng được mua bằng tiền may mắn. Hai con gái trở thành nhân chứng cho những trận tranh cãi không hồi kết.

Chỉ 3 năm sau ngày lĩnh thưởng, tên tuổi của họ lại xuất hiện trên truyền thông, nhưng trong một bối cảnh hoàn toàn khác.

Cuối tháng 8, cảnh sát quận Bay County cho biết, Stephanie Harvell và Mitchell Arnswald bị tình nghi liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trong khu vực suốt 2 tháng. Phần lớn các vụ việc xảy ra khi chủ nhà đi vắng, tài sản bị lấy đi gồm đồ điện tử, tiền mặt và nhiều vật dụng giá trị.

Đỉnh điểm là ngày 30/8, hai người bị bắt quả tang khi đang đột nhập một ngôi nhà tại thành phố Merritt, cách Detroit khoảng 177 km về phía Bắc. Khi khám xét phương tiện và nơi ở của họ, cảnh sát phát hiện nhiều tang vật nghi liên quan đến các vụ trộm trước đó. Trong xe còn có một chiếc xà beng và đôi găng tay cao su mới mua – những dụng cụ thường dùng để phá cửa. Từ những người từng đứng trước bảng trao thưởng, họ bị còng tay đưa về trụ sở điều tra.

Cơ quan chức năng cho biết, cả hai đối mặt với các cáo buộc xâm phạm tư gia trái phép và sở hữu công cụ phục vụ trộm cắp. Tại thời điểm bị bắt, họ không có luật sư đại diện và phải tạm giam chờ ngày xét xử.

Bi kịch không dừng ở đó. Hai con gái của họ phải chuyển đến sống nhờ người thân. Căn nhà mua bằng tiền trúng số đứng trước nguy cơ bị bán để trang trải chi phí pháp lý. Hàng xóm từng ngưỡng mộ nay chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và tiếc nuối.

Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao khi đã có một khoản tiền lớn như vậy, họ lại đi vào con đường phạm pháp? Theo một chuyên gia tài chính tại địa phương, không ít người trúng số rơi vào tình trạng “sốc tài chính” – khi số tiền quá lớn đến quá nhanh khiến họ mất kiểm soát chi tiêu, đầu tư sai lầm và không có kế hoạch dài hạn. Khi tiền cạn, áp lực và lòng tự trọng bị tổn thương có thể đẩy con người đến những quyết định liều lĩnh.

Trong trường hợp của Stephanie và Mitchell, số tiền từng được xem là phao cứu sinh lại trở thành khởi đầu cho chuỗi sai lầm. Từ giấc mơ mua nhà, lo cho con học hành, họ trượt dài vào vòng xoáy tiêu xài, nợ nần và cuối cùng là phạm tội.

Ngày tuyên án sắp tới có thể sẽ khép lại một chương đầy u ám trong cuộc đời họ, nhưng những hệ lụy để lại cho gia đình, đặc biệt là hai đứa trẻ, sẽ còn kéo dài.

Tấm vé số 500.000 USD từng mang lại ánh hào quang chói lóa. Nhưng chỉ sau vài năm, nó trở thành ký ức cay đắng – minh chứng rằng tiền bạc có thể thay đổi cuộc sống trong chớp mắt, nhưng không phải lúc nào cũng theo hướng tốt đẹp.