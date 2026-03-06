Video: Thang máy hỏng, người đàn ông bị cuốn đi trong tích tắc

Mới đây, một sự cố thang máy thót tim đã xảy ra ở Ấn Độ. May mắn là người đàn ông đã thoát chết thần kỳ sau khi suýt chút nữa đã bị nghiền nát bởi một chiếc thang máy gặp sự cố.

Anh Vatsalbhai Pancha đang bước ra khỏi thang máy tại khu chung cư của mình thì cabin kim loại bất ngờ lao vọt lên mà không có cảnh báo khiến anh bị đập đầu và ngã xuống đất.

Cảnh báo: Video chứa hình ảnh có thể gây khó chịu

Đoạn phim kinh hoàng từ khu dân cư thuộc Ủy ban Nhà ở Gujarat ở Valsad, Ấn Độ đã ghi lại khoảnh khắc Pancha chỉ còn cách "tử thần" vài tích tắc vào thứ Ba (3/3) vừa qua.

Ở đầu đoạn CCTV, có thể thấy Pancha hơi tựa vào cửa để đợi chúng mở ra. Cửa trượt mở rộng như bình thường khi anh bước nửa bước ra tầng mình muốn ngay trước khi nó đột ngột lao vọt lên lần nữa.

Pancha, mặc áo sơ mi hồng và quần đen, vừa kịp lách qua cửa trước khi chuyển động giật ngược xảy ra. Lực di chuyển đột ngột của thang máy khiến anh bị đập đầu và trượt qua khe hở đang đóng lại nhanh chóng. Pancha bị hất văng, ngã vào khoảng trống giữa thang máy và bức tường. Anh đã may mắn thoát khỏi việc bị kẹp cứng giữa sàn thang máy đang đi lên và trần nhà của tầng vừa tới. Thang máy lao đi nhanh đến mức cửa thậm chí còn không kịp đóng lại.

Người đàn ông may mắn thoát chết

Một lỗi điện nghiêm trọng được cho là nguyên nhân dẫn đến sai sót lớn này. Sau cú thoát chết kinh hoàng, Pancha được báo cáo là bị thương. Cư dân của khu chung cư 14 tầng kể lại đã nghe thấy tiếng va chạm lớn khi thang máy trục trặc và vội vã chạy đến hiện trường cứu giúp anh.

Chủ tịch tòa nhà, ông Himati Roy, cho biết các thang máy này vốn là hệ thống công nghệ cao. Đáng chú ý, các kỹ thuật viên vừa mới đến bảo trì vài ngày trước đó để sửa các lỗi nhỏ về đèn và quạt. Bất chấp việc vừa bảo trì, thang máy vẫn tiếp tục hoạt động trong khi cửa đang mở.

Kể từ khi video được đăng tải, cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ. Một người bình luận: "Người vận hành và nhà thầu nên bị truy tố tội cố ý giết người". Người khác cảnh báo: "Đừng bao giờ tin thang máy khi cửa đang mở, hãy đợi nó dừng hẳn và bằng mặt sàn rồi mới bước ra".

Nguồn: The Sun