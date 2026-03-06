Nhìn thấy khuôn mặt chú rể, cô dâu ngất xỉu trong đám cưới

Theo tờ Ctwant, gần đây tại Bangladesh, một cô gái trẻ đã ngất xỉu trong đám cưới vì sốc khi phát hiện chú rể hơn mình gần 50 tuổi. Đoạn clip đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng.

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, đoạn clip dài khoảng 15 giây này ban đầu được đăng tải trên trang Facebook "Wedding Studio". Trong clip, một cô dâu mặc trang phục cưới truyền thống, che mặt bằng khăn voan, tham gia lễ cưới với một người đàn ông lớn tuổi có bộ râu rậm màu nâu cam. Khi cô bỏ khăn voan sau buổi lễ và nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, cô kinh ngạc nhận ra người này lớn tuổi hơn mình và ngất xỉu.

Cô dâu ngất xỉu khi phát hiện chú rể lớn hơn mình gần 50 tuổi.

Đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu ngất xỉu vì hôn nhân sắp đặt nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng như "X", thu hút nhiều lượt chia sẻ và thảo luận. Nhiều cư dân mạng đã bị sốc trước sự việc và đặt câu hỏi về việc hôn nhân sắp đặt.

Tuy nhiên, điều tra thêm cho thấy "cô dâu và chú rể" trong clip thực chất là diễn viên và đoạn clip là một trong những clip ngắn hài hước do "Wedding Studio" sản xuất.

Mặc dù sau đó clip được xác nhận là hư cấu nhưng chủ đề của nó đã khơi dậy nhiều cuộc thảo luận và suy ngẫm về hôn nhân sắp đặt và quyền tự quyết của phụ nữ trong hôn nhân. Một số bình luận chỉ ra rằng, mặc dù câu chuyện mang tính hài hước nhưng nó phản ánh một cách thực tế các vấn đề về giới và hôn nhân vẫn tồn tại ở một số khu vực.