Nóng: Elon Musk bị kiện tập thể

Tỷ phú công nghệ Elon Musk vừa có lời thừa nhận hiếm hoi tại tòa án khi cho rằng dòng tweet từng gây chấn động thị trường trong quá trình mua lại Twitter của ông “có lẽ không phải quyết định khôn ngoan nhất”. Phát biểu được đưa ra trong phiên xét xử tại San Francisco, nơi Musk đang đối mặt với cáo buộc thao túng thị trường từ một nhóm nhà đầu tư của mạng xã hội này.

Trước bồi thẩm đoàn, Musk khẳng định dòng tweet nổi tiếng của mình vào năm 2022 - tuyên bố rằng thương vụ mua Twitter trị giá 44 tỷ USD “tạm thời bị đình chỉ” - không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty trong giai đoạn đàm phán căng thẳng.

“Tôi thừa nhận đó có thể không phải là dòng tweet khôn ngoan nhất của mình,” Musk nói trước tòa. “Tôi không chắc có thể gọi nó là cực kỳ ngu ngốc hay không… nhưng nếu nó dẫn đến phiên tòa này thì có lẽ cũng gần như vậy”.

Vụ kiện được khởi xướng bởi một nhóm cổ đông Twitter, những người cho rằng họ bị thiệt hại tài chính nghiêm trọng sau khi Musk nhiều lần bày tỏ ý định rút khỏi thương vụ, khiến giá cổ phiếu lao dốc. Theo họ, Musk khi đó biết rõ ràng về mặt pháp lý ông vẫn buộc phải hoàn tất thương vụ mua lại, nhưng vẫn sử dụng các phát biểu công khai để gây sức ép trong quá trình đàm phán.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4/2022, khi Musk ký thỏa thuận ràng buộc mua lại Twitter và thậm chí từ bỏ quyền tiến hành thẩm định chi tiết để khiến đề nghị của mình hấp dẫn hơn với hội đồng quản trị công ty.

Chỉ vài tuần sau, tỷ phú này bất ngờ đặt nghi vấn về tỷ lệ tài khoản bot và tài khoản giả trên nền tảng. Ngày 13/5/2022, Musk đăng tweet cho biết thương vụ đang “tạm thời đình chỉ” cho đến khi Twitter chứng minh rằng các tài khoản spam chiếm dưới 5% người dùng. Thông tin này lập tức khiến cổ phiếu Twitter giảm 9% ngay khi thị trường mở cửa.

Musk cho biết tweet này được ông đăng vào rạng sáng và không tham khảo ý kiến bất kỳ cố vấn nào. Ông nói rằng cụm từ “tạm thời đình chỉ” chỉ mang nghĩa đơn giản, giống như việc thông báo đến muộn trong một cuộc họp, chứ không phải là hủy bỏ hoàn toàn thương vụ.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Musk tiếp tục gia tăng áp lực khi tuyên bố rằng thương vụ “không thể tiếp tục” nếu vấn đề bot không được làm rõ. Tại một hội nghị ở Miami, ông còn cáo buộc Twitter cung cấp thông tin sai lệch trong các hồ sơ gửi cơ quan quản lý, cho rằng không thể trả mức giá ban đầu cho một công ty “tệ hơn nhiều so với những gì họ tuyên bố”.

Khi CEO Twitter khi đó là Parag Agrawal phản bác các cáo buộc này, Musk đã đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc “phân” trên Twitter - một phản ứng khiến cuộc tranh cãi càng trở nên căng thẳng.

Sau chuỗi phát biểu của Musk, cổ phiếu Twitter từng giảm xuống chỉ hơn 30 USD, thấp hơn khoảng 30% so với mức giá 54,20 USD/cổ phiếu mà Musk đề nghị mua lại. Nhiều cổ đông đã bán cổ phiếu ở mức giá thấp này.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị Twitter sau đó khởi kiện Musk để buộc ông hoàn tất thương vụ, và đến tháng 10/2022, tỷ phú này vẫn phải mua lại công ty theo mức giá ban đầu.

Các luật sư của nguyên đơn cho rằng Musk đã sử dụng chiến lược gây áp lực, ban đầu đưa ra một đề nghị hấp dẫn rồi đe dọa rút lui để buộc Twitter phải giảm giá. Họ còn đưa ra các email từ ngân hàng Barclays, trong đó các chuyên gia tài chính gợi ý rằng việc nêu cao vấn đề về bot có thể giúp Musk đàm phán lại mức giá thương vụ.

Sau khi Musk đăng tweet “tạm dừng”, một email khác từ Barclays cho biết các nhà đầu tư khi đó đánh giá khả năng thương vụ hoàn tất chỉ còn 50/50, đồng thời lo ngại những dòng tweet tiếp theo của Musk có thể tiếp tục tác động tới thỏa thuận.

Nếu bồi thẩm đoàn đứng về phía nguyên đơn, Musk có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD. Trong phiên thẩm vấn, Musk tỏ ra khá bức xúc trước các câu hỏi của luật sư nguyên đơn, cho rằng họ đang cố gắng “đánh lừa bồi thẩm đoàn” và “gán lời vào miệng ông”. Ông cũng cho biết bản thân gần như không có thời gian chuẩn bị cho phiên tòa do khối lượng công việc khổng lồ.

“Tôi làm việc khoảng 100 giờ mỗi tuần, khối lượng công việc thực sự điên rồ,” Musk nói.

Phiên tòa dự kiến kéo dài hai tuần và sẽ có sự tham gia của nhiều cộng sự thân cận của Musk, bao gồm luật sư Alex Spiro và người đứng đầu văn phòng gia đình của ông Jared Birchall, những người có vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán mua Twitter.

Song song với vụ kiện này, Musk còn phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý khác liên quan đến OpenAI. Tỷ phú này đã khởi kiện tổ chức trí tuệ nhân tạo do mình đồng sáng lập nhằm ngăn chặn kế hoạch chuyển đổi từ mô hình phi lợi nhuận sang công ty vì lợi nhuận.

Những tranh chấp pháp lý liên tiếp cho thấy cuộc đời kinh doanh của Elon Musk, người từng biến Twitter thành nền tảng X và sáp nhập với các công ty khác như xAI, vẫn tiếp tục gắn liền với những tranh cãi lớn trên cả thị trường tài chính lẫn công nghệ.

