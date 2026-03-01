Một bức ảnh được chụp tại Điện Capitol tuần trước đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông Mỹ. Trong ảnh, David Ellison, con trai tỷ phú Oracle Larry Ellison, đứng cạnh Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, giơ ngón tay cái tán thưởng khi tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump.

Chỉ hai ngày sau khoảnh khắc đó, một tin tức khác khiến nội bộ CNN chấn động: mạng tin tức này có thể sớm trở thành một phần trong đế chế truyền thông của Ellison, sau khi Netflix rút khỏi cuộc đấu thầu mua lại Warner Bros Discovery.

Nếu thương vụ hoàn tất, Paramount sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trị giá khoảng 100 tỷ USD, đồng nghĩa CNN sẽ rơi vào tay một ban lãnh đạo có quan hệ gần gũi với Donald Trump - người trong suốt gần một thập kỷ qua luôn công kích gay gắt kênh tin tức này. Thậm chí vào tháng 12 năm ngoái, Trump từng tuyên bố CNN nên bị bán đi vì những người điều hành mạng lưới này “hoặc tham nhũng, hoặc bất tài”.

Ở tuổi 43, David Ellison gần như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, nhưng lại có khả năng kiểm soát hai trong số những tổ chức tin tức nổi tiếng nhất nước Mỹ nếu thương vụ được phê duyệt. Điều này khiến nhiều nhân viên CNN rơi vào tâm trạng lo lắng về tương lai của mình.

Một nguồn tin nội bộ mô tả cuộc họp toàn thể của CNN vào cuối tuần qua là “không khí nặng nề và đầy thất vọng”. Một lãnh đạo khác của hãng cho biết sự choáng váng lan rộng trong phòng tin tức, dù nhiều người vẫn cố giữ bình tĩnh vì thương vụ còn phải trải qua nhiều tháng xem xét của cơ quan quản lý. “Không ai biết vài tháng nữa mọi thứ sẽ thay đổi ra sao,” người này nói.

Bóng dáng Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như phủ lên toàn bộ tiến trình của thương vụ. Theo Wall Street Journal, David Ellison từng nói với các quan chức trong chính quyền Trump rằng nếu nắm quyền kiểm soát Warner, ông sẽ thực hiện “những thay đổi sâu rộng” đối với CNN. Ellison cũng đã gặp gỡ các quan chức chính phủ và thảo luận trực tiếp về hoạt động tin tức của mạng lưới này.

Cùng lúc đó, Netflix, một trong những đối thủ lớn trong cuộc đấu thầu, bất ngờ rút lui. Trước đó, Trump từng công khai chỉ trích Netflix trên mạng xã hội và kêu gọi loại bỏ một thành viên hội đồng quản trị của công ty. Đáng chú ý, đồng CEO Netflix Ted Sarandos được chụp ảnh rời Nhà Trắng vào tuần trước, và chỉ một giờ sau đó, công ty tuyên bố rút khỏi cuộc cạnh tranh.

“Sau khi rõ ràng rằng chúng tôi không tham gia vào câu chuyện CNN nữa, ông Trump cũng không còn quan tâm nhiều đến thương vụ của chúng tôi,” Sarandos nói.

Bên cạnh yếu tố chính trị, thương vụ diễn ra trong bối cảnh CNN không còn vị thế thương mại mạnh mẽ như trước. Trong nhiệm kỳ đầu của Trump, kênh này từng đạt hơn 1 tỷ USD lợi nhuận mỗi năm nhờ lượng khán giả tăng vọt. Tuy nhiên, những năm gần đây, cả doanh thu lẫn lượng người xem đều sụt giảm khi thị trường truyền hình cáp bước vào giai đoạn suy thoái.

Điều đó khiến Paramount phải đối mặt với bài toán khó: vừa hồi sinh một thương hiệu truyền thông đang suy yếu, vừa vượt qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý.

Theo các nhà phân tích, thương vụ này có thể tái định hình cục diện truyền hình tin tức tại Mỹ. Laura Martin, chuyên gia của Needham, cho rằng nếu Paramount tiếp quản CNN, kênh này có thể dần chuyển sang một đường lối biên tập mang màu sắc bảo thủ hơn, tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Fox News.

Ngay cả David Zaslav, CEO của Warner và người đứng sau quá trình dàn xếp thương vụ, cũng thừa nhận chiến thắng bất ngờ của Paramount khiến nhiều người “choáng váng”. “Mọi thứ diễn ra rất nhanh,” ông nói với nhân viên.

Trong khi đó, CEO CNN Mark Thompson đã cố gắng trấn an phòng tin tức bằng một bản ghi nhớ nội bộ, khuyên nhân viên không nên vội kết luận về tương lai của mạng lưới khi mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chính tương lai của Thompson cũng chưa chắc chắn, khi nhiều nguồn tin cho rằng Ellison có thể bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo mới.

Nếu thương vụ được phê duyệt, CNN sẽ được đặt chung hệ thống với CBS News, một hãng tin đã được Ellison tái cấu trúc mạnh mẽ sau khi ông mua lại vào năm ngoái. Tại CBS, ông từng bổ nhiệm những nhân vật có quan điểm chính trị rõ ràng và tiến hành nhiều thay đổi trong phòng tin tức - những động thái khiến giới truyền thông Mỹ tranh cãi gay gắt.

Trong khi các chính trị gia Dân chủ đã kêu gọi điều tra liệu Ellison có cam kết với ông Trump về việc thay đổi cách đưa tin của CNN hay không, mối lo trước mắt của nhân viên mạng lưới này lại mang tính thực tế hơn: nguy cơ cắt giảm nhân sự. Paramount ước tính việc sáp nhập có thể giúp tiết kiệm tới 6 tỷ USD chi phí, và điều đó đồng nghĩa với khả năng tái cấu trúc mạnh mẽ.

“Mọi người thực sự lo lắng về công việc của mình,” một nguồn tin trong nội bộ CNN nói. “Không khí ở đây lúc này hoàn toàn không vui vẻ”.

Trong các thương vụ sáp nhập truyền thông tương tự trước đây, mức cắt giảm nhân sự thường dao động 10–20% lực lượng lao động của các bộ phận trùng lặp. Hiện CNN có khoảng 4.000 – 4.500 nhân viên trên toàn cầu. Nếu áp dụng tỷ lệ này, khoảng 400 đến 900 việc làm có thể bị ảnh hưởng trong vài năm sau khi sáp nhập.

Theo: Financial Times, CNN