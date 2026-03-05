Bán 15kg bạc, thu gần 1,5 tỷ đồng: 5 phút sau tài khoản bị phong tỏa, người phụ nữ suýt thành tội phạm

Chiều ngày 3/2, tại thành phố Tín Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), bà Lý bán 15kg bạc thỏi đã tích trữ suốt hai năm và thu về hơn 390.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Số bạc này được bà bán cho một người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên, quá trình mua bán diễn ra rất vôi vàng khi người mua không cân bạc, không kiểm tra chất lượng, mà chỉ nhanh chóng thanh toán rồi lập tức rời đi.

Trước đó vài ngày, giá bạc trên thị trường giảm trong ba phiên giao dịch liên tiếp. Lo ngại giá còn tiếp tục lao dốc, bà Lý quyết định bán toàn bộ số bạc để hạn chế rủi ro.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tiền, bà Lý phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ bị phong tỏa tạm thời. Cảm thấy có điều bất thường, bà lập tức đến ngân hàng để kiểm tra.

Tại đây, nhân viên ngân hàng cho biết khoản tiền vừa chuyển vào tài khoản đã bị hệ thống cảnh báo rủi ro và đóng băng ngay lập tức. Nguyên nhân là do tài khoản của người chuyển tiền đã bị cơ quan chức năng đưa vào diện theo dõi vì có liên quan đến các vụ gian lận trực tuyến trước đó.

Ngay sau khi phát hiện tài khoản bị phong tỏa, bà Lý lập tức trình báo cơ quan chức năng. Theo điều tra, giao dịch mua bán bạc kết thúc vào khoảng 15h chiều, cảnh sát nhanh chóng lần theo dấu vết và truy đuổi các nghi phạm qua nhiều địa phương.

Đến 20h20 cùng ngày, tức chưa đầy 6 giờ, cảnh sát đã xác định được vị trí chiếc xe nghi vấn tại một xưởng sửa chữa ô tô trên đường Quan Lâm, thành phố Lạc Dương. Khi lực lượng chức năng ập vào, Trương - người trực tiếp giao dịch với bà Lý đang cầm cờ lê, chuẩn bị tháo lớp bao bì bên ngoài các thỏi bạc. Bên cạnh hắn là một người đàn ông họ Ngụy, đang điều khiển xe ba bánh điện, dự định mang số bạc vừa mua đi tiêu thụ.

May mắn là toàn bộ 15kg bạc thỏi vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị nấu chảy hay tẩu tán. Thậm chí lớp màng chống ẩm bên ngoài vẫn còn nguyên, dấu vân tay trên đó cũng chưa kịp khô.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền 390.000 NDT mà Trương dùng để mua bạc có nguồn gốc từ một vụ lừa đảo qua mạng. Các đối tượng đã lợi dụng việc mua bán hàng hóa có giá trị lớn để chuyển số tiền bất hợp pháp sang cho người khác, từ đó che giấu nguồn gốc và đẩy rủi ro pháp lý sang phía người bán.

Trước khi toàn bộ vụ việc được làm rõ, số tiền liên quan buộc phải bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Theo quy định phòng chống gian lận viễn thông, khi phát hiện dòng tiền có dấu hiệu bất thường, ngân hàng sẽ lập tức đóng băng tài khoản nhằm ngăn chặn việc tiếp tục luân chuyển.

Dù bà Lý thực hiện giao dịch theo giá thị trường và hoàn toàn không biết nguồn gốc số tiền có vấn đề, nhưng nếu không kịp thời báo cảnh sát, bà có thể phải mất rất nhiều thời gian để chứng minh mình không liên quan đến đường dây lừa đảo.

Nguồn baidu